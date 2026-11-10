La SMR reunirá en Cuenca a más de 150 voces en un ‘Mesías’ participativo de Händel

La Semana de Música Religiosa de Cuenca regresa en diciembre con la sexta edición de su Ciclo de Adviento, una programación que ocupará espacios como la Biblioteca de La Merced, la parroquia de San Julián y el Museo de Arte Abstracto Español. Su director artístico, Andoni Sierra, explica que la originalidad será el hilo conductor de esta edición, con propuestas que van desde antiguos instrumentos de viento hasta grandes formaciones corales y orquestales, pasando por formatos poco habituales como un dúo de viola y arpa con interpretación vocal. Buena parte del repertorio fue concebido específicamente para Adviento o Navidad.

Uno de los conciertos de mayor formato será la cantata San Nicolás, que reunirá a una orquesta de cerca de treinta músicos, un coro sinfónico de 45 integrantes y un coro infantil de unas 25 voces. Sierra destaca también la selección de los espacios: la intimidad acústica de La Merced para las formaciones pequeñas, San Julián para albergar el gran dispositivo coral y orquestal y el Museo de Arte Abstracto dentro de la celebración de su 60 aniversario.

La gran novedad llegará el 19 de diciembre con un ‘Mesías’ participativo de Händel. Junto al coro de la SMR, la Orquesta del Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha y los solistas, se incorporará un gran grupo de coralistas aficionados en determinados números de la obra. La propuesta nació a partir de la Asociación de Amigos del Mesías de Cuenca y busca también acercar el festival a nuevos públicos. Las entradas para el Ciclo de Adviento ya están disponibles, con descuentos para menores de 30 años y amigos del festival.