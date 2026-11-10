Rosario Cebrián: «Segóbriga es un referente para conocer cómo era una ciudad romana»

La Real Academia Conquense de Artes y Letras presenta este martes a las 20:00 horas ‘Segóbriga. El foro’, una investigación colectiva que profundiza en el espacio que concentraba buena parte de la vida política, religiosa y administrativa de la ciudad romana. La arqueóloga Rosario Cebrián explica que el conjunto comenzó a planificarse y construirse en época de Augusto gracias, entre otros factores, a la riqueza generada por el lapis specularis, que permitió a las élites locales levantar una ciudad monumental inspirada en Roma. De las 10,5 hectáreas que ocupaba Segóbriga apenas se han excavado algo más de dos, pero buena parte corresponde precisamente a sus principales edificios públicos.

El buen estado de conservación del foro permite reconstruir con bastante precisión cómo funcionó durante cerca de tres siglos. Se mantienen pedestales de estatuas e inscripciones que permiten conocer a personas que ocuparon cargos políticos y religiosos, además de espacios esenciales como la basílica, el templo o la curia. Las excavaciones realizadas entre 2000 y 2005 aportaron esculturas, epígrafes y otros restos que permiten incluso seguir historias concretas, como el transporte de esculturas desde el puerto de Cartagena hasta su instalación en Segóbriga.

La monografía no termina con el periodo romano, sino que analiza la transformación del espacio tras su abandono, el reaprovechamiento de materiales, la construcción de viviendas entre las ruinas y la posterior ocupación islámica. Cebrián reconoce que uno de los grandes vacíos que todavía mantiene el yacimiento es la arquitectura doméstica: “Conocemos muy bien los edificios públicos, pero sobre todo nos faltan casas”, explica. El volumen, elaborado por quince investigadores, pretende que la próxima visita al foro permita imaginar no sólo sus monumentos, sino también cómo se desenvolvía allí la vida cotidiana hace casi dos mil años.