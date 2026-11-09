El astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha José María Sánchez ha analizado la posibilidad de que Europa desarrolle en la próxima década una infraestructura orbital propia que permita ganar autonomía en vuelos tripulados y servir como punto intermedio para futuras misiones. Sánchez explica que el debate cobra importancia ante el final previsto de la Estación Espacial Internacional y plantea un modelo europeo con fuerte componente robótico y capacidad puntual para albergar astronautas.

Nuestra secciçpm también aborda los primeros resultados del telescopio Vera Rubin, que está rastreando el cielo en busca de nuevos objetos del Sistema Solar. Sánchez explica que ya ha detectado miles de nuevos asteroides y un objeto que podría acabar incorporándose a la categoría de planeta enano si futuras observaciones confirman su tamaño y características.

Sobre los asteroides próximos a la Tierra, recuerda que la denominación “potencialmente peligroso” no significa que exista una colisión inminente. Según los datos citados en la sección, se conocen decenas de miles de objetos cercanos a nuestro planeta y ninguno de los considerados actualmente presenta una probabilidad inmediata de impacto. Sánchez pone como ejemplo a Apophis, que protagonizará un acercamiento especialmente próximo en 2029 pero cuya trayectoria conocida descarta el choque con la Tierra.