Rescatan a dos senderistas extraviados en una zona de difícil acceso en Cuenca

Una patrulla del Puesto de Cañaveras fue alertada por el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil que dos personas se encontraban perdidas y desorientadas en el monte cuando realizaban una ruta de senderismo, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Con el objetivo de hallar a estas personas, los agentes se desplazaban inmediatamente al lugar, debiendo transitar a pie por un lugar abrupto y de muy difícil acceso, de noche y existiendo una vegetación densa y enfoscada que dificultaba el paso.

Tras hora y media aproximadamente, la Guardia Civil conseguía encontrar el lugar en que se encontraba el matrimonio perdido, situado al margen contrario del río Trabaque, por lo que tuvieron la dificultad añadida de tener que encontrar una zona de vadeo por donde poder cruzar el río para poder llegar hasta ambos y que, al mismo tiempo, fuese factible para la pareja volver al otro lado y descender con seguridad para evitar cualquier tipo de riesgo, dadas las condiciones del terreno.

Una vez a salvo, los agentes les trasladaban a su vehículo, no siendo necesaria asistencia sanitaria, ya que aunque se encontraban cansados y un poco desorientados presentaban buen estado de salud.

Recomendaciones de la Guardia Civil

La Guardia Civil pone a disposición de los ciudadanos el teléfono de urgencias 062, de atención permanente, para comunicar cualquier tipo de vicisitud, recordando que existe una aplicación gratuita para teléfonos móviles, ALERTCOPS, disponible en las tiendas de las plataformas Android e IOS, con la que se puede alertar a los servicios de emergencia, en tan solo dos pasos, geolocalizando el punto exacto donde nos encontremos.

Asimismo, la Benemérita solicita de las personas que salen al monte que adopten las máximas precauciones y aconseja: