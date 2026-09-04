Recomendaciones fiestas patronales Tarancón 2026

El Ayuntamiento autoriza, como recoge el Bando de Alcaldía, la ampliación del horario de las terrazas al aire libre y dispone que, durante los días del 4 al 13 de septiembre, ambos inclusive, el horario de apertura de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas de Tarancón será libre.

Además, se recuerda a todos los establecimientos públicos la prohibición establecida por ley de vender, suministrar y dispensar cualquier tipo de bebida alcohólica y tabaco a los menos de 18 años, y la obligación de respetar el nivel máximo permitido de emisiones sonoras según la normativa vigente. También se impide consumir bebidas alcohólicas en la vía pública mediante envases que no sean de plástico, es decir, mediante envases que por su composición pudieran eventualmente esgrimirse como instrumento de agresión.

En el recinto de carpas, el centro escénico y la plaza del Ayuntamiento habrá aseos portátiles adicionales, así como en la plaza de toros portátil (instalada frente al Centro de Especialidades) y también en la plaza de El Caño coincidiendo con los guisos, y como novedad en esta edición en calles aledañas al itinerario del tradicional galopeo del 7 de septiembre.

Asimismo, desde la Policía Local se insiste a los vecinos en la recomendación de no utilizar sus vehículos a la hora de desplazarse, salvo necesidad, y estar atentos a la señalización adicional colocada en las diferentes calles y plazas afectadas por los actos festivos, así como respetar la ya existente para contribuir en el buen desarrollo de la programación.

Para acudir en coche al recinto ferial, la mejor opción es estacionarlo en la avenida Adolfo Suárez o en las calles aledañas al Parque de la Juventud, así como en el párking de Emilio Villaescusa (frente al colegio Gloria Fuertes) o en las explanadas de la calle Saturnino Fernández.

Desde el día 5 de septiembre, el estacionamiento está prohibido –salvo para residentes con plaza de garaje- en el entorno del Parque Ferial, y en la avenida Pablo Iglesias, que además estará cortada al tráfico. También las plazas del Ayuntamiento y la Constitución se cerrarán al tráfico durante las fiestas (salvo para residentes con plaza de garaje cuando no se interrumpan los actos programados) y quedará prohibido el estacionamiento (salvo para cargas y descargas a primera hora de la mañana).

La Policía Local también recomienda no estacionar los vehículos en las diferentes calles por donde habrá actos programados.

Los puestos de primeros auxilios durante los tradicionales torillos de fuego estarán ubicados en las plantas bajas del Ayuntamiento (en la plaza del Ayuntamiento) y de la Casa de las Asociaciones (en la plaza de la Constitución). Asimismo, habrá un punto fijo en el recinto ferial y durante los conciertos.

Para garantizar un espacio libre de violencia de género mediante servicios de atención y sensibilización, además del Punto Violeta fijo que estará en el recinto de las carpas del 7 al 12 de septiembre, de 1,00 a 4,30 horas, el día 7 de septiembre durante el tradicional galopeo habrá un Punto Violeta itinerante y otro de 13,00 a 14,15 horas en la Glorieta del Convento.

Además, como asistencia sanitaria preventiva y de urgencia, igual que en ediciones anteriores habrá servicio médico de ambulancias en eventos tan multitudinarios como el galopeo del 7 de septiembre y la procesión del día 8, los torillos, y este año se amplía a todos los días de las fiestas en el Parque Ferial, en los momentos de más afluencia, y a los torillos infantiles.

Por un ocio saludable

El Ayuntamiento aboga por un uso saludable del ocio durante las fiestas patronales. El alcalde, José Manuel López Carrizo, recuerda que “el respeto de las normas básicas de convivencia debe estar por encima de todo, también por su puesto de las normas de circulación, debemos estar atentos a la señalización provisional principalmente, y utilizar los vehículos particulares lo menos posible a la hora de desplazarse”. En este sentido, detalla que “en estos días es fundamental que insistamos en que la diversión debe ser sana, debemos apostar por un uso saludable del ocio, debemos contribuir entre todos al buen desarrollo de los actos programados y garantizar el derecho al descanso igualmente”.

Otras recomendaciones

La Comisión de Festejos hace hincapié en que para el tradicional galopeo del 7 de septiembre, se respete en todo momento las charangas y no se lancen bebidas y objetos a los músicos.

De cara a la Degustación de Guisos del 9 de septiembre, la Policía Local recuerda que las entradas de vehículos para carga y descarga se realizarán por la calle del Agua, y salida por calle Linde de la Fuente.

En el caso de los conciertos del centro escénico San Isidro, las advertencias son no fumar en el recinto, no acceder con bebida y se recomienda acudir con anticipación a los espectáculos.

Para más información se recomienda seguir la APP Festejos Tarancón, así como las redes sociales de la Comisión de Festejos y el Ayuntamiento. Toda la programación se puede consultar además en la web municipal www.tarancon.es.