El proyecto ‘La Brújula’ ofrece apoyo educativo y ocio saludable a jóvenes de diez municipios de Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha financia el proyecto socioeducativo ‘La Brújula’, un recurso de atención especializada dirigido a niños, niñas y adolescentes, tanto en situación normalizada como en riesgo o desventaja social, cuyo objetivo es prevenir conductas y hábitos inadecuadas y favorecer su desarrollo personal y social.

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, y la delegada provincial de Bienestar Social, Susana Zomeño, han visitado este miércoles las actividades que se desarrollan en Cuenca capital, en las que participan alrededor de 30 niños, niñas y jóvenes.

Durante la visita, Marian López ha destacado el carácter preventivo y educativo de este programa, que ofrece un espacio continuado de aprendizaje en valores, convivencia y ocio saludable.

“Se trata de un proyecto fundamentalmente preventivo, en el que se trabaja con los jóvenes desde una perspectiva educativa y social, enseñándoles a resolver conflictos y ayudándoles a evitar conductas y hábitos inadecuados que, con el tiempo, pueden derivar en problemas más graves”, ha señalado.

La delegada de la Junta ha incidido en que “la prevención es fundamental cuando trabajamos con niños y adolescentes, porque permite detectar las dificultades a tiempo, anticiparnos a situaciones negativas e intervenir antes de que los problemas se agraven”.

‘La Brújula’ desarrolla actividades de educación no formal, ocio y tiempo libre, acompañamiento educativo y participación comunitaria. Entre sus principales objetivos figuran promover la igualdad, reforzar la autonomía personal, prevenir conductas de riesgo y favorecer el desarrollo integral de los participantes.

El proyecto, gestionado por la asociación Grupo Cinco, tiene como uno de sus ejes principales la participación comunitaria, fomentando que los jóvenes se impliquen activamente en la vida de

sus municipios como ciudadanos de pleno derecho y desarrollen valores como el diálogo, el respeto, la convivencia y el consenso.

El programa se desarrolla durante todo el año en Cuenca, Landete, Mira, Cañete, Talayuelas, Ledaña, Las Mesas, El Pedernoso, El Provencio y La Alberca de Záncara. Durante el curso escolar, las actividades tienen lugar en horario de tarde, mientras que en los meses de verano se trasladan a las mañanas.

La financiación del proyecto procede de la convocatoria regional de programas de inclusión social y de los fondos del IRPF gestionados por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Además, Grupo Cinco cuenta con la colaboración de la Fundación “la Caixa” para el desarrollo del programa durante el verano.

Marian López ha agradecido el trabajo de los profesionales y educadores que participan en ‘La Brújula’ y ha subrayado la importancia de ofrecer a los jóvenes “espacios seguros, referentes positivos y alternativas de ocio que contribuyan a su bienestar y a su crecimiento personal”.