La provincia de Cuenca dispone de una red de 64 viviendas de mayores con más de 600 plazas que dan empleo a unas 200 mujeres

Un total de 57 trabajadoras de viviendas de mayores de una veintena de municipios de la provincia de Cuenca han participado en dos jornadas de formación organizadas por la Delegación Provincial de Bienestar Social, dentro del programa de Intervención Psicosocial en Viviendas de Mayores que desarrolla el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de la entidad Alter Castilla-La Mancha. En concreto, la primera jornada contó con la participación de 23 profesionales y la segunda con otras 34, procedentes de distintos municipios de la provincia.

Bajo el título “Claves para cuidar a quienes cuidan: bienestar, motivación y recursos para el día a día profesional”, las jornadas han abordado cuestiones relacionadas con el bienestar emocional de las trabajadoras, la prevención del estrés y la sobrecarga profesional, el autocuidado y la comunicación entre compañeras, etc. También se han trabajado herramientas para favorecer la autonomía, la participación y las relaciones sociales de las personas mayores, así como para detectar situaciones de aislamiento o soledad no deseada.

Estas actividades forman parte del programa de Intervención Psicosocial en Viviendas de Mayores, que contempla además el seguimiento y apoyo a las profesionales, la mediación en la resolución de conflictos y el asesoramiento para abordar situaciones de carácter social o psicosocial que puedan surgir en la convivencia diaria.

La delegada provincial de Bienestar Social, Susana Zomeño, ha explicado que se ha ampliado la periodicidad de estas jornadas formativas, que hasta ahora se organizaban una vez al año y pasarán a celebrarse dos veces al año, atendiendo a una petición de las propias trabajadoras para contar con más formación. En este sentido, ha señalado que durante el mes de noviembre está prevista la celebración de dos nuevas sesiones.

Zomeño ha señalado que desde la Junta continúa trabajando, en colaboración con los ayuntamientos y las profesionales del sector, para mejorar tanto el servicio como las condiciones laborales de las trabajadoras. En este sentido, ha indicado que la formación y el acompañamiento profesional forman parte de ese trabajo.

Una red de 64 viviendas de mayores en la provincia

La provincia de Cuenca cuenta actualmente con 64 viviendas de mayores, que ofrecen más de 600 plazas, y de las cuales 12 disponen también de servicio nocturno. En estos recursos trabajan alrededor de 200 mujeres.

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de 1.900.000 euros anuales a la financiación de estas viviendas, que funcionan en colaboración con los ayuntamientos. La última vivienda de mayores que ha entrado en funcionamiento en la provincia es la de Graja de Iniesta.

Las viviendas de mayores son recursos públicos de alojamiento dirigidos a personas mayores que necesitan contar con un entorno adaptado y con determinados servicios de apoyo.

Este modelo de atención permite a las personas usuarias continuar residiendo en sus municipios, manteniendo el contacto con sus familiares, amistades y en su entorno habitual.