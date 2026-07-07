La provincia de Cuenca disfrutará de 94 actuaciones este otoño

La provincia de Cuenca acogerá este otoño actuaciones dentro de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha, una programación que se desarrollará entre el 1 de julio de 2026 y el 6 de enero de 2027 en 17 municipios.

La iniciativa contará con 53 espectáculos diferentes y la participación de 51 compañías. La inversión total asciende a 313.720,43 euros, financiados mediante la colaboración del Gobierno regional y los diferentes ayuntamientos.

La programación incluye 41 actuaciones musicales, 40 de teatro, 12 de circo y una de danza. Entre los municipios se encuentran, Altobuey, Casasimarro, Cuenca, Horcajo de Santiago, Ledaña, Las Mesas, Minglanilla, Olmedilla de Alarcón, Quintanar del Rey, Sisante, Tarancón Tébar, Valverde del Júcar, Villagarcía del Llano, Villalba del Rey, Villalpardo y Villanueva de la Jara.

Yolanda Rozalén, coordinadora de Cultura, ha destacado que esta programación busca garantizar el acceso a la cultura en todo el territorio, especialmente en el medio rural, y apoyar tanto a los ayuntamientos como a las compañías profesionales. De las 94 actuaciones previstas en Cuenca, 75 corresponden a compañías de Castilla- La Mancha.

Además, ha subrayado la importancia de que la cultura llegue a los municipios de menor tamaño. “La cultura no pertenece solo a las grandes ciudades o a los grandes pueblos, sino que debe de llegar también a los pueblos más pequeñitos, a nuestros auditorios, a nuestras casas de la cultura, a nuestros espacios escénicos municipales y cómo no a nuestras calles y a nuestras casas”, ha señalado.

La programación completa puede consultarse en la Agenda Cultural del Gobierno de Castilla-La Mancha, organizada por provincias y fechas, donde se recoge la información de las actuaciones previstas en cada municipio.