La Diputación de Cuenca ofrecerá actuaciones de Miss Cafeína, La La Love You, Mägo de Oz o La Fuga con motivo del eclipse

La Diputación de Cuenca presentó este lunes en los jardines del Palacio Provincial la programación musical diseñada con motivo del Eclipse Solar Total del próximo 12 de agosto de 2026, una propuesta cultural sin precedentes que llevará durante varias semanas hasta 120 actividades a más de 60 municipios conquenses con el objetivo de convertir este fenómeno astronómico en una oportunidad de promoción turística, dinamización económica y cohesión territorial.

El acto de presentación contó con las actuaciones del artista conquense Javi Collado y del cantante Rafa Blas, actual vocalista de Mägo de Oz, quienes ofrecieron un adelanto del ambiente musical que se vivirá durante este verano en la provincia y pusieron el broche artístico a una cita que reunió a representantes institucionales, alcaldes de los municipios participantes y numerosos vecinos.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, fue el encargado de presentar esta propuesta cultural en un acto donde estuvieron presentes la alcaldesa en funciones, Saray Portillo; la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández; la delegada provincial de Economía, Empresas y Empleo, Arancha Poveda; y el presidente de la Agrupación de Hostelería de Cuenca, José Manuel Abascal; así como un numeroso grupo de diputados provinciales y alcaldes y alcaldesas de las localidades que acogerán estas actividades.

El dirigente provincial puso en valor la gran inversión que desde la Diputación de Cuenca se ha puesto en marcha para potenciar el eclipse destinando casi un millón de euros a una programación “estudiada, meditada y trabajada”. En este sentido, recordó que el objetivo es que quienes visiten Cuenca durante esas fechas descubran también la riqueza de sus municipios, prolonguen su estancia y contribuyan al desarrollo económico del territorio.

Martínez Chana ha señalado que desde la institución provincial “nos estamos tomando el turismo en serio” y los datos están ahí, ya que el año pasado fue de récord en materia de turismo rural porque “Cuenca tiene voz y es reconocible en esta materia”, pero desde la Diputación de Cuenca quieren ser ambiciosos y destacan que “tenemos margen para crecer y eventos como el eclipse van a ayudar a ello”.

El cartel reúne algunas de las bandas más destacadas del panorama musical español como Seguridad Social, La Fuga, Mägo de Oz, OBK, Mojinos Escozíos, Miss Caffeina, La La Love You o Los Inhumanos, junto a la Royal Film Symphony Orchestra, además de numerosos tributos, espectáculos familiares y actuaciones de artistas locales que recorrerán distintos municipios durante las semanas previas al eclipse.

La programación comenzará el próximo 18 de julio con el Festival de Tributos de Villar de Olalla y continuará durante todo el verano con actuaciones repartidas por localidades como Villalba de la Sierra, Landete, Las Majadas, Cuenca, Villaconejos de Trabaque, Moya, Mariana, Uña, Huete, Priego, Talayuelas, Tragacete y Cañete, donde se celebrarán algunos de los conciertos más esperados del ciclo.

Uno de los momentos más destacados llegará el 12 de agosto, coincidiendo con el Eclipse Solar Total, cuando la provincia acogerá una programación simultánea en distintos municipios con grandes conciertos y espectáculos que convertirán a Cuenca en uno de los principales focos culturales y turísticos del país durante esa jornada.

Junto a esta programación principal, la Diputación impulsará una nueva edición del Festival Itinerante, que volverá a recorrer el medio rural con música, teatro, artes escénicas, talleres de astronomía, mercadillos de artesanía y la creación de murales artísticos, reforzando así el compromiso de la institución con la cultura de proximidad y con el apoyo al talento de la provincia.

Las entradas para los conciertos que requieren acceso mediante ticket saldrán a la venta este martes a las 18:00 horas a través de la plataforma Ticketvip.es, pudiéndose adquirir también en taquilla el mismo día de cada actuación.