La Plaza de la Hispanidad vuelve a convertirse en el gran escaparate del libro por el Día de la Lectura

El libro sale a la calle

La Plaza de la Hispanidad volverá a transformarse este miércoles en el principal punto de encuentro para los amantes de la lectura con motivo de la celebración del Día del Libro. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Libreros y Papeleros de Cuenca junto al Ayuntamiento, la Asociación del Comercio y CEOE CEPYME Cuenca, busca acercar los libros a la ciudadanía y dinamizar el comercio local en una jornada festiva y cultural.

En la cita participarán siete librerías de la capital: Evangelio, Lorca, El Principito, Toro Ibérico, Promesas de Papel, Leras de Oro y Librería El Girasol, que instalarán sus puestos al aire libre con descuentos especiales y promociones para los asistentes.

Cultura, comercio y participación

Además de las librerías, el evento contará con otros espacios complementarios: un stand de Viveros La Mezquita, una mesa dedicada a autores conquenses y una ludoteca pensada para el público infantil, ampliando así la oferta cultural y familiar de la jornada.

Cada compra realizada dará derecho a participar en el sorteo de un lote de libros, que se celebrará al final del día, reforzando el carácter participativo de la iniciativa.

Apertura institucional y actividades matinales

La programación arrancará a las 11:00 horas con la inauguración oficial por parte de las autoridades y la presidenta de la Asociación de Libreros. El acto estará presentado por el ilustrador Arturo García Blanco, creador del libro infantil Moflete, y dará paso a un recorrido por los diferentes stands.

A mediodía, la plaza acogerá un cuentacuentos a cargo de Sonia Hervás, que inaugurará la programación de actividades literarias previstas para toda la jornada.

Tarde de encuentros con autores

La tarde estará dedicada a la creación literaria y al contacto directo con escritores. A las 16:00 horas se celebrará la actividad Tómate un café literario, impulsada por la Asociación de Autores de Cuenca, un espacio de diálogo entre lectores y autores locales.

Posteriormente, a las 17:45 horas, el ilustrador Arturo García Blanco firmará ejemplares de su obra, seguido de un nuevo cuentacuentos a las 18:30 horas sobre el eclipse solar, una actividad divulgativa organizada por Astro Cuenca bajo el título El dragón que se comió el sol.

Reconocimiento a los autores y cierre festivo

La jornada continuará a las 19:00 horas con una tertulia con autores conquenses, que dará paso a las 20:00 horas a la entrega de premios del concurso literario, en el que colaboran varias editoriales nacionales y el Ayuntamiento de Cuenca.

Como broche final, el evento concluirá con el sorteo de una cesta de libros entre los asistentes, poniendo fin a una jornada dedicada por completo a la cultura, la lectura y la vida en la calle.