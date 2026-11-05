Pablo Soler, de Quintanar del Rey a campeón del mundo de descenso en patines

El conquense Pablo Soler, natural de Quintanar del Rey, ha conquistado la medalla de oro mundial en descenso sobre patines en línea en los World Skate Games celebrados en Asunción, Paraguay. El triunfo llegó por apenas 229 milésimas de segundo después de una competición en la que fue mejorando progresivamente sus tiempos. Soler reconoce que no acudía con la obligación de ganar, pese a que ya había sido bronce mundial dos años antes, y explica que lo que más le ha emocionado ha sido comprobar la alegría que el resultado ha provocado entre su familia y su entorno.

El descenso en línea consiste esencialmente en completar antes que los rivales un trazado de montaña sobre patines, aunque las velocidades convierten la disciplina en un deporte extremo. Soler posee un récord personal medido de 117 kilómetros por hora, mientras que en el Mundial alcanzaron aproximadamente entre 75 y 80. Su trayectoria comenzó desde niño y pasó por hockey, velocidad y freestyle, modalidad en la que llegó a ser campeón de España en salto de altura y derrapes, antes de especializarse en downhill. Una estancia de unos cinco meses en Sudamérica, donde esta disciplina cuenta con una fuerte afición, le permitió ganar experiencia y confianza antes del Mundial.

Los entrenamientos se desarrollan en carreteras de montaña seleccionadas por su bajo tráfico, con vehículos de apoyo y sistemas de comunicación para extremar la seguridad, además de casco integral, cuero, espaldera, rodilleras, coderas y guantes. Soler asegura que nunca ha sufrido una lesión grave y considera fundamental progresar sin sobrepasar los propios límites. Su relación con los patines ha incluido también retos personales como recorrer unos 2.000 kilómetros entre Barcelona y Sevilla durante mes y medio, realizando paradas para impartir clases. Ahora su próximo objetivo competitivo será una prueba del Campeonato de España prevista en Cullera durante el mes de abril.