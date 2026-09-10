Las obras de refuerzo y rehabilitación del muro de Ramiro de Maeztu superan el 50 por ciento de ejecución

Las obras de refuerzo y rehabilitación del muro de contención de la calle Ramiro de Maeztu siguen avanzando, habiéndose alcanzado ya el 54 por ciento de ejecución. Así lo ha señalado el alcalde Darío Dolz en una visita a la zona junto con la concejala de Urbanismo, Charo Rodríguez, así como técnicos municipales y responsables de la Dirección Técnica y de la propia obra.

“Es una obra importante y para hacerse una idea está suponiendo 931.000 euros de inversión de las arcas municipales”, ha explicado Dolz, recordando que a lo largo de su ejecución se han producido diversas circunstancias que han supuesto distintas modificaciones, como la afección de unos depósitos en desuso y actuaciones en la sala de calderas comunitaria de los inmuebles.

Así las cosas, ha explicado que las obras se están desarrollando “ejecutando un muro de gaviones, teniendo en cuenta que la base del muro baja hasta unos 6,5 metros con una anchura de 3,5 metros que poco a poco va disminuyendo hasta el último gavión, que tendrá un metro de anchura. Y luego se restituirá el murete y la valla que había en la calle”, ha expuesto el alcalde.

La finalización será plataforma única desde el entronque de esta calle con Menéndez Pelayo y hasta las escaleras de bajada al instituto Alfonso VIII. Una plataforma única “que nos hemos impuesto en cuanto a la tipología del barrio de Los Moralejos y que es la que seguiremos haciendo en el resto del barrio”, ha apuntado Darío Dolz.

700.000 euros de inversión para continuar con la reurbanización de Los Moralejos

En este punto Dolz ha indicado que ya está en marcha la licitación para la redacción del proyecto para continuar con la reurbanización del barrio por un importe de 700.000 euros, actuando en varias calles. “Es verdad que esa cuantía no es suficiente para ejecutar la plataforma única en todo el barrio, pues la actuación completa la hemos cifrado en torno a 2,2 millones de euros”, ha añadido, explicando que se comienza por esta primera fase para continuar después con una segunda para completar la actuación.

“Es algo que nos han pedido los vecinos y vecinas del barrio y nos vamos a esforzar en llevarlo a cabo”, ha finalizado.