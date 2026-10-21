Nuevo Pádel Cuenca celebra su décimo aniversario con un torneo y más de 1.500 euros en premios

Nuevo Pádel Cuenca cumple diez años y lo celebrará con un torneo especial durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, una cita que pretende reunir a jugadores de distintos niveles y convertir las instalaciones en un espacio de competición y celebración. El torneo contará con más de 1.500 euros en premios en metálico, a los que se añadirán productos aportados por los patrocinadores.

El sábado se disputarán la primera y segunda categoría masculina y la femenina, mientras que el domingo quedarán reservadas la tercera masculina y la categoría mixta. La organización distribuirá a los participantes por niveles para favorecer enfrentamientos equilibrados y ha descartado la participación de jugadores profesionales para mantener ese carácter amateur y abierto.

Roberto Mora, organizador junto a Sergio, responsable de las instalaciones, explica que llevan trabajando en el evento desde principios de verano. Además del propio torneo habrá sorteos, actividades y distintas iniciativas destinadas a que los participantes permanezcan en las instalaciones durante todo el fin de semana. Las inscripciones cuestan 25 euros para una categoría y 40 para dos e incluyen un ‘welcome pack’.

El aniversario llega además en un momento de expansión del pádel en Cuenca. Mora recuerda que hace una década el número de aficionados era mucho menor y destaca el crecimiento experimentado por un deporte que, a su juicio, ha sabido atraer a perfiles muy distintos por su componente social y recreativo.

La mayoría de categorías se acercan ya al mínimo de participantes exigido por la organización, aunque desde Nuevo Pádel Cuenca realizan un llamamiento especial para aumentar la inscripción femenina. Onda Cero Cuenca participará en la cita como patrocinador oficial.