Nuevas normas amplían el poder municipal sobre proyectos ambientales y regulan servicios en Chillarón y Mota del Cuervo

Los ayuntamientos de la provincia de Cuenca tendrán mayor capacidad de decisión sobre la tramitación de proyectos sometidos a evaluación ambiental. La reforma de la legislación regional exigirá la autorización expresa del Pleno municipal y hará vinculante una negativa motivada del consistorio en iniciativas como plantas fotovoltaicas, instalaciones de biogás, explotaciones ganaderas intensivas, minas o plantas de tratamiento de residuos.

La oposición municipal no supondrá, sin embargo, un veto definitivo. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha podrá autorizar la tramitación cuando declare el proyecto como inversión estratégica, pese al rechazo del ayuntamiento afectado.

Por su parte, Chillarón de Cuenca aplicará desde el 1 de enero de 2027 una bonificación del 35 % en el IBI durante un máximo de quince años para las viviendas que instalen placas solares de autoconsumo. También reducirá en un 35 % el impuesto de circulación para vehículos eléctricos e históricos. Además, el Ayuntamiento ha aprobado las tarifas del Silo municipal, que entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2026 y regularán el uso del rocódromo, la vía ferrata, la zona de espeleología y otros espacios deportivos y formativos.

En Mota del Cuervo, el Consistorio ha regulado la adjudicación y el funcionamiento de los chiringuitos y casetas de las fiestas. El recinto ferial se dividirá en siete parcelas, cuatro destinadas a carpas y tres a casetas, que se concederán mediante procedimiento abierto con un precio inicial de licitación de 350 euros al alza.