La nueva Oficina de Empleo y Centro de Formación de Cuenca prevé estar terminada antes de final de año

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la construcción de la nueva Oficina de Empleo y Centro de Formación de Cuenca, situada en el barrio de Villa Román. La finalización de las obras está prevista a lo largo de este año y el proyecto alcanzaba en julio un 52 % de ejecución certificada.

La actuación supone una inversión de 2,7 millones de euros, de los que cerca de 578.000 son aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal. El Ayuntamiento de Cuenca ha cedido los terrenos necesarios para levantar el nuevo centro, que ocupará un solar de unos 3.600 metros cuadrados.

Las instalaciones estarán preparadas para atender aproximadamente a 6.000 personas cada año y contarán con una plantilla prevista de 26 profesionales. Además, se reservarán unos 300 metros cuadrados para formación vinculada a las necesidades de las empresas, con el objetivo de adaptar mejor los cursos a la demanda del mercado laboral de la provincia.

La viceconsejera de Empleo, Nuria Chust, ha destacado que el centro dará servicio al conjunto de Cuenca y completará la red autonómica, de forma que las cinco provincias de Castilla-La Mancha dispondrán de un centro de formación de titularidad regional. La Junta pretende reforzar con estas instalaciones tanto la atención a desempleados como la cualificación de trabajadores y la colaboración con el tejido empresarial.