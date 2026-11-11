‘Misterios de Más’ repasa algunas de las películas rodeadas de tragedias y supuestas maldiciones

El especial de viernes 13 de Misterios de Más se adentra en las llamadas “películas malditas”, producciones que con el tiempo han quedado rodeadas de accidentes, fallecimientos o relatos paranormales. Miguel Ángel Linares y Sheila Gutiérrez parten de casos como Rebelde sin causa, cuyos protagonistas James Dean, Sal Mineo, Nick Adams y Natalie Wood murieron de forma trágica o controvertida, circunstancias que alimentaron una leyenda negra en torno a la película y, especialmente, al Porsche 550 Spyder en el que falleció Dean.

Otro de los ejemplos es ‘La profecía’, película de 1976 cuyo rodaje quedó asociado posteriormente a una cadena de coincidencias y sucesos trágicos: aviones alcanzados por rayos, accidentes mortales y episodios relacionados con miembros del equipo. La sección subraya precisamente esa frontera entre casualidad, construcción legendaria y creencia paranormal, sin presentar estos hechos como prueba de ninguna maldición real.

La selección continúa con El exorcismo de Emily Rose, La morada del miedo y The Possession, cuyos rodajes también acumulan testimonios de sucesos extraños, desde aparatos que se encendían solos hasta incendios y fenómenos atribuidos por sus protagonistas a causas inexplicables. La propuesta mantiene así el tono habitual de la sección: recuperar relatos ligados al misterio dejando al oyente la decisión de creer, buscar una explicación racional o simplemente disfrutar de las historias que rodean al cine de terror.