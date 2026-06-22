Martínez Chana destaca que los autónomos de Cuenca se han ahorrado 4,2 millones de euros gracias a las ayudas del Gobierno de España

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que los autónomos conquenses se han ahorrado 4,2 millones de euros desde que el Gobierno de España pusiera en marcha las ayudas de cuota reducida durante tres años para las provincias de Cuenca, Soria y Teruel en enero de 2023.

Estos son los últimos datos a los que ha tenido acceso la institución provincial que están fechados en marzo del presente año y que recogen 449 personas se están beneficiando de esta cuota reducida que supone un ahorro de 15.000 euros en los tres años que pueden disfrutar de este coste más bajo. El dirigente provincial es consciente del reto que supone abrir todas las mañanas la persiana en el medio rural y que estos autónomos son auténticos héroes de sacar adelante sus negocios en estos contextos difíciles donde los conflictos internacionales están provocando un contexto de inflación.

No obstante, también considera importante remarcar este ahorro porque facilita que estas iniciativas salgan adelante en sus primeros momentos y se asienten en el medio rural. Martínez Chana considera que esta tarifa plana, junto con las ayudas de fondos europeos que gestionan los Grupos de Desarrollo Rural, los bonos al emprendimiento puesto en marcha por la Junta de Castilla-La Mancha o el asesoramiento que presta la CEOE-CEPYME Cuenca a través de iniciativas Invierte en Cuenca han generado un ecosistema en la provincia que facilita la implantación de proyectos emprendedores.

El presidente ha visitado en Laguna del Marquesado a Noelia y Martina, dos jóvenes emprendedoras que han puesto en marcha la agencia de marketing y diseño Raíces. El objetivo de este proyecto empresarial es conectar lo local con lo digital y dar a conocer negocios del medio rural concretamente de toda la Serranía de Cuenca. En este encuentro de trabajo ha estado acompañado por el alcalde de Laguna del Marquesado, Santiago Banderas.

Martínez Chana ha aprovechado la ocasión para explicar algunas líneas de ayudas que la institución provincial tiene abiertas en estos momentos como es la ayuda a autónomos dotadas con 500.000 euros o el concurso empresarial Integra 4.0 con un presupuesto para premios de 700.000 euros y al que se pueden presentar iniciativas con menos de 18 meses de funcionamiento. El dirigente ha escuchado su filosofía de empresa y les ha animado a continuar trabajando por nuestros pueblos demostrando que es posible desarrollar trabajos cualificados desde el medio rural.

Además, esta iniciativa es un ejemplo más de que la alineación institucional está sentando muy bien a la provincia de Cuenca y de forma silenciosa, pero también de manera imparable, está generando un ecosistema más propicio para que las empresas conquenses puedan arraigar y salir hacia delante. Martínez Chana considera que la ilusión que transmiten Natalia y Martina es la gasolina para el desarrollo de toda la Sierra de Cuenca.