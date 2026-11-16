El juvenil de la UB Conquense firma un inicio de liga de matrícula: 10 victorias en 10 partidos

Diez partidos y diez victorias. El juvenil de la UB Conquense ha comenzado la temporada con pleno absoluto y una trayectoria que ni su propio entrenador esperaba. Héctor Rubio señala como principales claves el nivel de los jugadores, su trabajo y la experiencia adquirida durante la pasada campaña, cuando buena parte de la plantilla debutaba en la categoría y tuvo que atravesar un curso mucho más complicado. Varios futbolistas rechazaron además propuestas para marcharse y apostaron por continuar en el proyecto blanquinegro.

Rubio define al suyo como un equipo “divertido”, con una apuesta claramente ofensiva y capacidad para generar muchos goles, aunque reconoce que esa filosofía también implica asumir riesgos defensivos. Pese a ello, el conjunto es el menos goleado. La cohesión de un bloque que lleva dos temporadas trabajando junto aparece como otro de los factores diferenciales. A la racha de diez triunfos hay que añadir, además, que el equipo todavía tiene pendiente un partido aplazado de la primera jornada.

El entrenador admite que el ascenso a División de Honor empieza inevitablemente a aparecer en el horizonte, aunque insiste en rebajar la presión sobre unos jugadores todavía en edad juvenil. Rubio considera que varios integrantes del equipo tienen capacidad para alcanzar categorías nacionales, pero advierte de que cada futbolista necesita su propio proceso. “Tienen que jugar”, resume como principal consejo. Mientras el equipo continúe arriba, la ilusión por volver a División de Honor estará presente, aunque el cuerpo técnico insiste en que todavía queda mucha temporada.