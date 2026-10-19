Jesús Arenas lleva su humor manchego a Cuenca con ‘Campechano’

El humor manchego regresa este martes al Teatro Auditorio José Luis Perales de la mano de Jesús Arenas, que presenta en Cuenca Campechano, un espectáculo construido a partir de sus propias experiencias y en el que el monólogo se mezcla con la música y, especialmente, con el clarinete que le acompaña desde que comenzó su formación musical.

Arenas explica que Campechano nació hace varios años como una recopilación y evolución de diferentes números desarrollados durante su trayectoria. “Mi humor surge justamente de lo que me pasa a mí, de lo que yo observo”, señala. Buena parte del espectáculo juega precisamente con las diferencias entre la vida en un pueblo manchego y su experiencia actual en Madrid, desde el ritmo de vida hasta situaciones tan cotidianas como escuchar una sirena en la calle.

El cómico destaca además el momento que atraviesa el humor castellano-manchego, después del camino abierto por nombres como José Mota, Muchachada Nui, Goyo Jiménez o nuevas generaciones de humoristas. Arenas dirige también Gachas Comedy, festival que este año alcanza su décimo aniversario y que, según avanza, tendrá una presencia todavía mayor en Cuenca.

Tras más de quince años sobre los escenarios, asegura que la experiencia le ha dado mayor seguridad y capacidad para afinar tanto los textos como la puesta en escena. Paralelamente mantiene en Madrid el espectáculo Me voy de Madrid, donde aborda en clave de humor asuntos como el coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda. Para la cita conquense de este martes, Arenas advertía en Onda Cero de que quedaban ya “muy poquitas entradas”.