Isidoro Gómez Cavero renuncia a su acta de concejal del Ayuntamiento de Cuenca por razones médicas

La Agrupación de Electores Cuenca Nos Une comunica que Isidoro Gómez Cavero ha presentado su renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Cuenca por razones médicas.

No es una decisión fácil ni para él ni para quienes formamos parte de Cuenca Nos Une. Isidoro ha sido, es y seguirá siendo el alma de este proyecto. La persona que, desde el primer día, tuvo claro que Cuenca necesitaba una voz propia, libre, útil y centrada únicamente en la defensa de los intereses de la ciudad.

Durante todos estos años, Isidoro ha trabajado incansablemente por Cuenca. Lo ha hecho con valentía, con generosidad, con sentido común y con una enorme capacidad de diálogo. Gracias a su impulso, a su constancia y a su forma de entender la política desde la cercanía y el compromiso, Cuenca Nos Une ha sido decisiva para sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad.

Isidoro ha defendido siempre una idea muy sencilla, pero muy poderosa: Cuenca necesita unidad, no confrontación. Necesita que las administraciones remen en la misma dirección y que los intereses de la ciudad estén por encima de las siglas, de los partidos y de las estrategias políticas. Ese fue el motivo por el que nació Cuenca nos Une y ese seguirá siendo nuestro camino.

Su renuncia al acta no significa, en ningún caso, una despedida de Cuenca Nos Une. Isidoro seguirá siendo una referencia imprescindible para esta agrupación, una voz escuchada y respetada, y una persona profundamente vinculada a nuestra ciudad.

Desde Cuenca Nos Une queremos trasladarle públicamente nuestro cariño, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento más sincero. Por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha peleado y por todo lo que ha entregado a Cuenca, incluso en los momentos más difíciles.

Ahora lo importante es su recuperación, su tranquilidad y su salud. Y desde esta agrupación vamos a seguir trabajando con el mismo espíritu que él nos ha enseñado: con serenidad, con firmeza, con diálogo y con una lealtad absoluta a Cuenca.

Gracias, Isidoro. Cuenca Nos Une nació contigo y seguirá caminando con tu ejemplo.