Invierte en cuenca suma su esfuerzo para la apertura de la tienda HUMMEL en pleno centro de Cuenca

El proyecto Invierte en Cuenca suma su esfuerzo para la apertura de la tienda Hummele en pleno centro de Cuenca, concretamente en la calle Colón, sumando un nuevo establecimiento a esta zona.

Este establecimiento llega de la mano de una de las figuras del balonmano en Cuenca, Lidio Jiménez, entrenador del Rebi Cuenca que sumará su asesoramiento y conocimiento técnico a la calidad que ya de por sí tiene esta marca.

La apertura de este establecimiento cumple uno de los objetivos del proyecto Invierte en Cuenca que no es otro que dotar de actividad a los locales comerciales que no la tenían en la ciudad, aportando dinamismo y empleo.

El técnico de la Oficina de Atención al Inversor de CEOE CEPYME Cuenca, Julián Sorando, ha visitado esta nueva tienda con el fin de ofrecer su colaboración a su emprendedor.

En este encuentro le ha explicado los distintos departamentos con los que cuenta la Confederación y su utilidad para este establecimiento a la hora de tener conocimientos sobre ayudas o trámites.

Invierte en Cuenca es la iniciativa de CEOE CEPYME Cuenca que acompaña a nuevos autónomos y pymes, a la vez que busca inversores, gracias al patrocinio de la Diputación Provincial y la colaboración de Globalcaja y Auracar.

Tienda Hummel

La Tienda Hummel, además de estar avalada por la experiencia y cercanía de Lidio Jiménez, dispone de una amplia variedad de prendas deportas y zapatillas diseñadas para distintas actividades. En este establecimiento se pueden comprar equipaciones, ropa técnica y complementos de la máxima calidad, con una marca que combina estilo, comodidad y rendimiento.

Por otro lado, la Tienda Hummel cuenta con un gran stock disponible desde e primer día y esto permite ofrecer productos de gran calidad a precios muy competitivos.

Los clientes podrán aprovechar las buenas oportunidades en unos artículos que están pensados tanto para los más deportistas como para el público en general, con una excelente ubicación en el centro de Cuenca.