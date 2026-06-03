Invierte en Cuenca acompaña la puesta en marcha de Coronao Motorsport en el Polígono Sepes

La iniciativa Invierte en Cuenca continúa apoyando la creación de nuevas empresas en la provincia. En esta ocasión, el proyecto de CEOE CEPYME Cuenca acompaña en su puesta en marcha a Coronao Motorsport, un nuevo taller mecánico que ya presta servicio en el Polígono Sepes de la capital conquense.

Desde la organización destacan el valor de este emprendimiento, que nace de la iniciativa personal de Ángel García Coronado y que supone la incorporación de una nueva actividad económica al tejido empresarial de la ciudad.

Apoyo al emprendimiento y aprovechamiento de instalaciones

CEOE CEPYME Cuenca subraya que este proyecto cumple uno de los principales objetivos de Invierte en Cuenca: facilitar la implantación de nuevas empresas aprovechando instalaciones ya existentes. En este caso, la actividad se desarrolla en una nave industrial del Polígono Sepes, contribuyendo a dinamizar este espacio empresarial.

El técnico de la Oficina de Atención al Inversor de CEOE CEPYME Cuenca, Julián Sorando, ha visitado las instalaciones para conocer de primera mano el negocio y trasladar al emprendedor el respaldo y asesoramiento de la Confederación durante esta fase inicial.

Invierte en Cuenca forma parte de la estrategia de la organización empresarial para captar inversiones y favorecer la creación y consolidación de pymes y autónomos en la provincia, una labor que desarrolla con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cuenca y la colaboración de Globalcaja y Auracar.

Un proyecto nacido de la pasión por el motor

Coronao Motorsport surge de la pasión por la automoción y de la experiencia acumulada por Ángel García Coronado durante años en el sector. Tras dar forma a una idea propia, el emprendedor ha decidido convertir su proyecto en una realidad empresarial.

El taller está situado en la calle Cubillo, 122, en el Polígono Sepes de Cuenca, y ofrece servicios de mantenimiento, mecánica general, diagnosis avanzada y electrónica del automóvil.

Especialización en preparación de vehículos

Uno de los aspectos diferenciales de Coronao Motorsport es su apuesta por la preparación de vehículos y el desarrollo de proyectos personalizados, tanto para uso particular como para competición.

El objetivo de la empresa es consolidarse en el mercado local y convertirse en un referente en Cuenca, manteniendo una atención cercana al cliente y un firme compromiso con la calidad y la profesionalidad en cada trabajo.