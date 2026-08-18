Investigadas dos personas tras localizar 55 plantas de marihuana en el patio de un bar de Casasimarro

La Guardia Civil de Cuenca ha investigado a dos personas, de 60 y 37 años, después de localizar 55 plantas de marihuana ocultas en el patio contiguo a un establecimiento hostelero de Casasimarro.

El hallazgo se produjo durante el pasado mes de julio, cuando agentes del Puesto de Villanueva de la Jara y del Destacamento de Fiscal y Fronteras de Cuenca realizaban una inspección conjunta en varios locales de la zona. En uno de ellos encontraron la plantación de cannabis junto a diferentes herramientas destinadas a su cuidado.

Los dos implicados están siendo investigados por un presunto delito contra la salud pública relacionado con el cultivo de la droga. Además, la Guardia Civil los ha propuesto para una sanción administrativa por otras irregularidades normativas detectadas durante la inspección del establecimiento.

Las diligencias instruidas y los investigados han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Motilla del Palancar en funciones de Guardia.