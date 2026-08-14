Investigada una persona por su presunta participación en una estafa online mediante anuncios falsos de venta de cachorro

La Guardia Civil de Bizkaia ha esclarecido una presunta estafa cometida a través de Internet mediante anuncios fraudulentos de venta de cachorros, culminando con la investigación de una persona por su supuesta implicación en los hechos.

La investigación comenzó tras la denuncia de un vecino de la provincia de Cuenca que, tras localizar un anuncio de venta de un cachorro en una página web, realizó varios pagos mediante sistema de pagos instantáneo por un importe total de 800 euros. Tras efectuar las transferencias, el supuesto vendedor cesó toda comunicación, sin llegar a entregar el animal.

Las gestiones practicadas por los guardias civiles permitieron analizar las líneas telefónicas y las cuentas bancarias utilizadas durante la estafa, centrando las pesquisas sobre el titular de la cuenta bancaria receptora del dinero, al que se atribuye una presunta participación en los hechos por facilitar el canal financiero empleado para recibir los fondos procedentes de la estafa.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Barakaldo (Bizkaia).

Consejos para evitar este tipo de estafas:

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones al realizar compras por Internet, especialmente cuando se exigen pagos por adelantado. Se recomienda comprobar la autenticidad del vendedor, desconfiar de ofertas especialmente atractivas y utilizar plataformas que ofrezcan garantías para comprador y vendedor

COMPROMETIDOS EN LA LUCHA CONTRA LAS ESTAFAS EN INTERNET

Con esta operación, la Guardia Civil de Bizkaia reitera su compromiso en la lucha contra las estafas en Internet y el fraude digital, impulsando investigaciones que permiten proteger a los ciudadanos frente a nuevas modalidades de ciberdelincuencia.

DENUNCIA TELEMÁTICA

Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.

Procedimientos penales disponibles:

Estafas informáticas, como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico.

Daños.

Hurtos

Sustracción de vehículos.

Sustracción en el interior de vehículos.

Procedimientos administrativos disponibles:

Pérdida o extravío de documentación.

Localización de documentación

Las denuncias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es o de la página web oficial: www.guardiacivil.es

Aquellas personas que no dispongan de medios telemáticos podrán realizar la gestión por teléfono o de forma presencial en su Puesto de la Guardia Civil de referencia.

Asimismo, se puede solicitar cita mediante la aplicación Cita Previa AGE, disponible para dispositivos con sistema Android e IOS.