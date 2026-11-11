La huelga general deja un seguimiento desigual en Cuenca, con fuerte respaldo industrial y comercio abierto

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre está dejando una imagen muy diferente según los sectores en Cuenca. CCOO y UGT destacan un respaldo especialmente elevado en grandes centros industriales, con MAHLE en Motilla del Palancar parada en los primeros turnos e Incarlopsa con una respuesta similar, mientras buena parte del comercio de la capital ha abierto sus puertas. Las organizaciones sindicales sitúan entre las principales reivindicaciones los salarios, el acceso a la vivienda y el aumento del coste de la vida.

En los servicios municipales han funcionado los mínimos establecidos por el Ayuntamiento: un 50% en las principales líneas de autobús, un 60% en limpieza viaria y un 50% en recogida de residuos. CCOO considera excesivos estos porcentajes y sostiene que reducen el impacto efectivo de la convocatoria. Durante la mañana, los piquetes informativos recorrieron la ciudad sin que los sindicatos tuvieran constancia de incidentes, aunque CCOO criticó como desproporcionado el despliegue policial.

UGT maneja una estimación inicial de alrededor del 60% de seguimiento en Castilla-La Mancha, aunque reconoce que todavía no existen cifras definitivas para la provincia de Cuenca, especialmente en ámbitos como sanidad y educación. La jornada continuará con una manifestación convocada por CCOO, UGT y la Plataforma por una Vivienda Digna, que partirá a las 18:00 horas desde la antigua estación de ferrocarril y finalizará en la Plaza de España.