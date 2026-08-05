La Hostelería de Cuenca apuesta por reforzar la colaboración público-privada para impulsar el turismo

La Agrupación Provincial de Hostelería de Cuenca defiende la importancia de continuar con la buena línea de colaboración pública y privada establecida en los últimos años de cara a consolidar los datos turísticos.

En esta línea señala que los datos de viajeros y pernoctaciones se sitúan en línea con los del año pasado con un ligero descenso en la provincia y un pequeño incremento en la capital por lo que se insiste en mantener esta colaboración conjunta para terminar el año de manera positiva.

En esta línea, desde la Agrupación insisten en que el verano es temporada baja en Cuenca y que es precisamente en otoño, con la llegada de algunos puentes festivos, cuando se dinamiza más este sector.

Por todo ello y, porque cada vez hay una competencia más feroz de otras ciudades y parajes, es necesario seguir remando juntos, administraciones y empresas para consolidar y mejorar estos datos, pues estamos ante un sector vital para la economía y el empleo en la provincia.

Viajeros

Según ha publicado el INE, la provincia de Cuenca ha registrado 136.099 viajeros en la provincia en la primera mitad de 2026, que son 3.455 menos que el año pasado en estos mismos meses, un retroceso porcentual del -2,48%.

De estos viajeros el 86,16% son residentes en España, con 117.273, que son 5.042 menos que en estos días de 2026, un -4,13%, mientras que del extranjero han venido 18.826 personas, que son 1.586 más que en la primera mitad de 2025, creciendo un 9,19%.

En lo que respecta a la capital los datos son positivos con 82.584 viajeros acumulados en la primera mitad de 2026, que son 2.847 más que en estos meses de 2025, para crecer un 3,10%, contando con un 84,35% de viajeros nacionales que suman 69.666 de enero a junio del presente ejercicio, creciendo en 372 y un 1,18%, mientras que los llegados de otros países son 12.918, 2.115 por encima de estos días de 2025, un 19,57% más.

Pernoctaciones

En lo que respecta a las pernoctaciones, el INE contabiliza, de enero a junio de 2026, 40.829 en la provincia de Cuenca, que son 1.250 menos que estas fechas de 2025, un descenso del -0,20%.

En este caso los residentes en España son el 85,69% del total con 206.384, descendiendo en 9.777 y un -4,53% sobre el año anterior en la primera mitad del año, pero los residentes en otros países suman 3.526 más, para situarse en 34.445 y crecer un 11,40%.

En la capital conquense el INE registra más pernoctaciones a la mitad del año 2026 que en estas fechas de 2025 con 154.887, creciendo en 5.932, y aumentando en un 3,98%.

En la ciudad el 83,72% de las pernoctaciones son de residentes en España con 129.673, que son 419 más que el año pasado en estos días (+0,01%), sumando 5.513 pernoctaciones más llegadas de otros países, para crecer un 27,98% y llegar a las 25.214 de enero a junio de este ejercicio.