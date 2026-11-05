El Hospital Universitario de Cuenca presenta su Plan de Autoprotección para reforzar la coordinación ante posibles emergencias

El Hospital Universitario de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha convocado hoy a representantes de las distintas administraciones y servicios de emergencia para presentar el contenido del Plan de Autoprotección del HUCU, una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de pacientes, profesionales y usuarios, así como para mejorar la capacidad de respuesta del centro ante cualquier posible situación de emergencia.

El Plan de Autoprotección tiene como finalidad organizar los medios humanos y materiales disponibles en el centro para prevenir y controlar los riesgos que puedan afectar tanto a las personas como a los bienes, establecer una respuesta adecuada ante posibles situaciones de emergencia y garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema de Protección Civil.

La reunión se ha enmarcado en los trabajos previos a la puesta en marcha del Plan y se ha desarrollado antes de su aprobación formal por parte de la Dirección de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca y de su inscripción en los próximos días en el Registro de Planes de Autoprotección de Castilla-La Mancha.

Durante el encuentro se ha dado a conocer el contenido y la estructura del documento, prestando especial atención a la organización de la respuesta ante emergencias, los accesos y las condiciones de intervención de los servicios externos, los medios disponibles, las vías de evacuación y los procedimientos de confinamiento, así como los mecanismos de coordinación con los distintos recursos de emergencia.

El objetivo principal es avanzar hacia una respuesta conjunta, coordinada y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera producirse en el Hospital Universitario de Cuenca, teniendo en cuenta las características específicas de un centro hospitalario y la necesidad de garantizar en todo momento la seguridad de pacientes, familiares, visitantes y trabajadores.

Participación de las instituciones y servicios de emergencia

Han asistido al encuentro representantes de las principales instituciones y organismos con competencias en materia de seguridad, protección civil y atención de emergencias, así como los responsables y representantes del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia del Área Integrada de Cuenca y del Servicio de Mantenimiento del HUCU que han colaborado activamente durante casi un año en la redacción del Plan.

Entre ellos la subdelegada del Gobierno en Cuenca, María Luz Fernández, con representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; la delegada provincial de la Junta de Comunidades, Marian López, con los responsables de Protección Civil y de los servicios competentes en emergencias; y el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, con representantes de la Policía Local, el Servicio de Bomberos y, en su caso, Protección Civil municipal.

Asimismo, ha participado el presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, acompañado de los responsables del Servicio Provincial de Bomberos, y representantes de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) del SESCAM.

El gerente del Área Integrada de Cuenca, José Antonio Ballesteros, ha agradecido la presencia y participación de todas las administraciones en este encuentro que culminará con la presentación del Plan de Autoprotección en el registro de la Junta de Comunidades y paralelamente se iniciará una fase de formación de los más de 2.000 profesionales del Hospital Universitario para poder reaccionar a tiempo. “Tenemos en este Hospital 810 extintores o más de 250 bocas de incendio pero claro por si solas no son nada. Los Planes de Autoprotección conllevan que sepamos reaccionar en esos minutos previos a que las distintas administraciones se pongan en marcha ante nuestro llamamiento sobre la incidencia o la emergencia y podamos ya ponernos a su disposición como expertos que son en la materia”.

En este sentido, ha indicado que el objetivo es lograr llevar a cabo un simulacro de emergencia en el mes de diciembre, que se desarrollaría coincidiendo con la semana en la que se celebrará el primer aniversario de la puesta en marcha al completo del Hospital Universitario de Cuenca.

La implicación de todos estos organismos resulta esencial para establecer procedimientos de actuación compartidos, facilitar la intervención de los distintos servicios y asegurar que los recursos internos del hospital estén adecuadamente coordinados con los dispositivos externos.

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario de Cuenca avanza en la planificación y organización de sus recursos de autoprotección y refuerza su compromiso con la seguridad y la prevención y con la prestación de una atención sanitaria segura también ante situaciones extraordinarias.