El Hospital Universitario de Cuenca obtiene la acreditación para la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental

Acreditación docente

El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Ordenación Profesional, ha resuelto favorablemente la acreditación de la Unidad Docente Multiprofesional del Hospital Universitario de Cuenca (HUCU), dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Esta autorización permitirá la formación sanitaria especializada en Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería de Salud Mental.

Capacidad formativa

La nueva unidad contará con capacidad para un médico interno residente (MIR) de Psiquiatría por año, un psicólogo interno residente (PIR) anual en Psicología Clínica y un residente en Enfermería de Salud Mental.

Los periodos formativos serán de cinco años en Psiquiatría, cuatro en Psicología Clínica y dos en Enfermería de Salud Mental.

Requisitos y estructura docente

La acreditación se ha concedido tras la evaluación de los estándares exigidos por el Ministerio de Sanidad, que incluyen un entorno asistencial adecuado, actividad suficiente en Salud Mental y dispositivos especializados.

Además, la unidad contará con una estructura docente consolidada, con tutores acreditados, comisión de docencia y un programa formativo oficial que garantiza la adquisición progresiva de competencias.

Implantación y desarrollo

El HUCU pondrá en marcha esta nueva unidad a partir del próximo año, con la incorporación de los primeros residentes en un entorno hospitalario moderno y con una amplia cartera de servicios.

El centro destaca la implicación de sus profesionales en la docencia y la mejora continua de la atención sanitaria.

Crecimiento de la oferta formativa

La nueva acreditación se suma a las recientemente concedidas en Medicina de Urgencias y Emergencias y en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Con ello, el Área Integrada de Cuenca alcanza este año 17 especialidades de formación de posgrado y llegará a 20 el próximo ejercicio.

Más plazas y consolidación docente

El incremento de acreditaciones ha supuesto también un aumento de la oferta de plazas de formación, que pasa de 22 en 2015 a 35 previstas el próximo año.

Actualmente, más de 120 residentes realizan su formación en el Área Integrada de Cuenca.

Impulso al atractivo sanitario de Cuenca

Desde el centro sanitario destacan que estas nuevas acreditaciones refuerzan el atractivo de Cuenca como destino formativo, gracias a una docencia de calidad, la práctica clínica, la tecnología de vanguardia y una atención centrada en el paciente.