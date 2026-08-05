La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo por circular a 217 km/h en la AP-36

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca han investigado al conductor de un turismo que circulaba a 217 km/h por la autovía AP-36, donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h.

Los hechos tuvieron lugar durante un punto de verificación de velocidad establecido en el kilómetro 98,200 de la AP-36, donde los agentes detectaron el vehículo circulando a una velocidad de 217 km/h.

Posteriormente, el turismo fue interceptado en el kilómetro 121 de la misma autopista, procediéndose a la identificación de su conductor, un varón de 67 años, que está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al superar en 97 km/h la velocidad máxima permitida.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Clemente (Cuenca). Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores de 1 a 4 años.

La Guardia Civil recuerda que el respeto a los límites de velocidad es fundamental para garantizar la seguridad en las carreteras. Una velocidad inadecuada, no solo incrementa el riesgo de siniestro vial, sino también la gravedad de sus consecuencias.

Por ello se recomienda: