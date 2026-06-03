La Guardia Civil imparte un taller de ciberseguridad para usuarios de Amiab en Cuenca

La Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca participó recientemente una jornada de formación sobre ciberseguridad dirigida a los usuarios de Amiab. Esta iniciativa de formación, que se desarrolla en el marco de colaboración continua entre la Benemérita y los diferentes colectivos sociales de la provincia, ha tenido lugar en las instalaciones de la asociación en la capital conquense, contando con una notable asistencia de personas adscritas al Servicio de Capacitación y al Servicio de Deportes.

Esta acción formativa, impartida por la Jefatura de la Comandancia de Cuenca e impulsada por la entidad social Amiab, ha servido para que agentes especialistas del E.D.I.T.E. y Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, instruyan a los asistentes en materias clave para el uso de las tecnologías, tales como la identificación de amenazas digitales, la prevención de estafas online y la protección frente a ataques informáticos. Además, durante la sesión se ha hecho especial hincapié en las recomendaciones prácticas que los usuarios deben tener en cuenta en su navegación diaria por la red.

Así mismo, se ha tratado de dotar a los usuarios de las herramientas técnicas necesarias para proporcionar una respuesta eficaz ante situaciones de riesgo, aportando pautas claras sobre cómo actuar si se sospecha de un perfil falso o si se es víctima de un engaño.

Por último, se ha recordado la existencia de la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED) de la Guardia Civil, una plataforma oficial que permite la presentación de denuncias de forma totalmente telemática.

Esta jornada ha servido para fortalecer, aún más si cabe, los lazos de unión y colaboración operativa entre la Guardia Civil y el tejido asociativo de la provincia de Cuenca, recibiendo el taller una excelente valoración por su utilidad e impacto positivo en la seguridad digital del colectivo.

Para cualquier información relacionada con esta nota de prensa, pueden dirigirse a la OPC de la Comandancia de Cuenca, teléfono 969220500 ext. 0230412, y 619006915.