La Guardia Civil detiene a un hombre por un delito contra la salud pública en un área de servicio de la A-3

Dentro de los planes de prevención contra la venta minorista de droga que se lleva a cabo por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, personal afecto al Puesto de Sisante ha procedido a la detención de un varón de 19 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar durante la prestación de un servicio de vigilancia yprevención de la delincuencia en áreas de servicio; cuando los agentesidentificaron un vehículo en el área ubicada en el kilómetro 162 de la autovía A-3, dentro del término municipal de Castillo de Garcimuñoz (Cuenca).

En la parte trasera del vehículo viajaban dos personas que compartían ese vehículo por una plataforma de viajes que conecta a conductores que tienen asientos vacíos con pasajeros. Al verificar la identidad de todos los ocupantes, los agentes comprobaron que uno de los pasajeros de la parte trasera ocultaba en el interior de un bolso una sustancia de color blanca, tratándose de casi 900 gramos de ketamina.

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la inmediata detención de esteindividuo y a la aprehensión de la sustancia estupefaciente. El detenido, junto con los efectos incautados, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de San Clemente (Cuenca).