Cuenca acoge una clase de toreo de salón para acercar la tauromaquia a jóvenes

Una iniciativa divulgativa y abierta

La ciudad de Cuenca celebrará el próximo 26 de abril una jornada en torno al mundo del toro con una clase de toreo de salón impulsada por el Círculo Taurino de Cuenca. La actividad, que comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Ronda, pretende acercar la tauromaquia a la ciudadanía desde un enfoque pedagógico, sin la presencia del animal y centrado en la técnica y la expresión artística.

Participación de profesionales del sector

El evento contará con la implicación de toreros, novilleros y otros profesionales, en su mayoría vinculados a la provincia, que compartirán su experiencia con los asistentes. Muchos de ellos son jóvenes valores que representan el presente y el futuro de la tauromaquia, y que tendrán un papel destacado en esta actividad formativa.

Apoyo de la Escuela Taurina de Guadalajara

La jornada contará también con la colaboración de la Escuela Taurina de Guadalajara, cuyos alumnos participarán en la actividad, reforzando así su carácter educativo y de iniciación para quienes se acercan por primera vez a este ámbito.

Paseíllo simbólico por el casco histórico

Como antesala, se ha organizado un paseíllo taurino simbólico que recorrerá algunos de los enclaves más representativos de la ciudad. El recorrido partirá desde el Parador de Turismo, pasará por el Puente de San Pablo y las Casas Colgadas, y concluirá en la Plaza de Ronda, donde dará comienzo la clase.

Promoción desde la base

Con esta propuesta, el Círculo Taurino de Cuenca busca fomentar la afición y promover la tauromaquia desde una perspectiva divulgativa, acercándola especialmente a niños y jóvenes.