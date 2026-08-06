La Guardia Civil detiene a 3 personas por la muerte de un lince ibérico

Efectivos del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, en el marco del ejercicio de la competencia exclusiva y específica como policía judicial e instrumental en todo el territorio nacional para perseguir delitos medioambientales, han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la eliminación sistemática de depredadores silvestres; investigación que se inició tras la localización, en abril de 2026, del cadáver de un lince ibérico abatido por disparos en el límite de los términos de Huelves y Barajas de Melo.

Por este motivo, se dio inicio a la Operación “LINCU”, cuyas primeras gestiones permitieron localizar en un coto de caza numerosos medios prohibidos y no selectivos, (cepos, lazos, jaulas trampa, sustancias venenosas y mallas), así como cadáveres de especie protegidas, entre ellas gatos monteses y meloncillos.

Las necropsias realizadas por el Centro de Investigación y Recuperación de Fauna Silvestre (CIARS) de Albaladejito determinaron que varios ejemplares habían sido abatidos con arma de fuego, encontrando similitudes entre ellos.

Las pesquisas constataron que estos hechos no eran aislados, sino que formaban parte de una actividad continuada durante más de un año; cuyo objetivo sería eliminar depredadores para favorecer las poblaciones de caza menor y obtener un mayor rendimiento económico del coto.

Tras las correspondientes autorizaciones judiciales, los agentes realizaron entradas y registros en dos viviendas situadas en la finca; en las que se intervinieron cinco armas de fuego, munición y documentación relacionada con los hechos.

La operación se ha saldado con tres detenidos, de 52, 59 y 50 años, un investigado de 33 años y dos personas jurídicas investigadas vinculadas a la gestión y explotación de la finca.

A los encausados se les atribuyen entre otros delitos caza mediante medios prohibidos, caza de especies protegidas, caza no autorizada y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Cuenca y dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Tarancón (Cuenca).