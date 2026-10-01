La Guardia Civil desmantela una plantación de cannabis en Olmeda del Rey

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 26 años y vecino de Olmeda del Rey, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras desarticular un activo punto de cultivo y distribución de marihuana en dicha localidad.

La investigación se dilató durante aproximadamente dos meses, realizándose numerosas vigilancias y seguimientos que resultaron en la realización de una entrada y registro en la vivienda. Durante la actuación, el investigado intentó huir por el tejado, siendo interceptado y detenido por los agentes.

En el registro se intervinieron 28 plantas de marihuana de unos tres metros de altura, con un peso aproximado de 140 kilogramos, así como 47 kilogramos de cogollos envasados y dispuestos para su comercialización y otros efectos relacionados con la actividad delictiva.

El detenido, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción de Motilla del Palancar (Cu), en funciones de guardia.