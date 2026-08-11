El Gobierno regional reconoce las Jornadas Romanas de Valeria con motivo de su veinticinco aniversario

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido la trayectoria de las Jornadas Romanas de Valeria con motivo de su 25 aniversario y ha destacado el trabajo realizado durante estos años para convertir el extraordinario patrimonio arqueológico de la localidad en un elemento de dinamización cultural, turística y económica.

Así lo señaló ayer la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, durante la inauguración de la XXV edición de estas jornadas, en la que estuvo acompañada por el alcalde de Valeria, Juan Pedro Martínez; la vicepresidenta de la Diputación Provincial y diputada de Cultura, María Ángeles Martínez; representantes de la Asociación Cultural La Gruda; y el pregonero de esta edición, Arturo Gómez Andújar.

López subrayó que alcanzar las 25 ediciones “dice mucho de Valeria y, sobre todo, de su gente”, y aseguró que se trata de “un pueblo pequeño en población, pero enormemente grande cuando hablamos de patrimonio, cultura y capacidad para generar actividad”.

La delegada puso en valor el importante yacimiento romano de Valeria, pero incidió en que disponer de un patrimonio excepcional “no es suficiente” si no existe detrás un trabajo continuado para conservarlo, divulgarlo y conseguir que sea conocido y visitado.

En este sentido, destacó que las Jornadas Romanas han sabido combinar a lo largo de los años arqueología y divulgación, haciendo que durante estos días toda la localidad vuelva la mirada hacia su pasado romano.

Para Marian López, esta trayectoria demuestra que “la cultura y el patrimonio también son desarrollo rural, porque generan oportunidades cuando atraen visitantes, favorecen el consumo en los establecimientos locales y permiten que quienes se acercan hasta Valeria conozcan el yacimiento, recorran el municipio y tengan motivos para regresar”.

La representante del Gobierno regional recordó también otras iniciativas culturales consolidadas como Las Noches de Valeria, y señaló que el conjunto de estas propuestas ha permitido a la localidad construir una oferta cultural y turística muy importante para un núcleo de su tamaño.

Apoyo a nuevos proyectos turísticos

Durante su intervención, la delegada reafirmó además la voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha de “estar al lado de quienes tienen iniciativas y proyectos para sus pueblos” y se refirió expresamente al nuevo aparcamiento de autocaravanas de Valeria, que se encuentra prácticamente terminado.

López destacó que se trata de un proyecto por el que el alcalde, Juan Pedro Martínez, llevaba tiempo trabajando y que responde precisamente al objetivo de aprovechar el potencial turístico de Valeria y facilitar que quienes visiten la localidad puedan permanecer más tiempo en ella, conocer su patrimonio y disfrutar de su oferta.

La programación de las XXV Jornadas de Valeria se extienden hasta el 16 de agosto e incluyen, entre otras propuestas, el XXIII Ciclo de Conferencias, actividades infantiles, recreaciones y campamentos romanos, mercado de artesanía, gastronomía, música y diferentes iniciativas vinculadas al yacimiento.