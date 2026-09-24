El Gobierno regional incrementa en más de un 85 por ciento el número de acciones formativas en centros educativos desde el año 2015

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incrementado en más de un 85 por ciento el número de acciones formativas en centros educativos desde el año 2015 pasando de alrededor de 1.000 a 1.850 en la actualidad. Así lo ha dado a conocer hoy el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la reunión que ha mantenido con los directores y directoras de los centros educativos de la provincia de Cuenca.

Amador Pastor ha explicado que estas acciones formativas se anticipa dos meses con respecto al año anterior atendiendo una petición de los centros lo que facilita la planificación de las mismas que podrán solicitarse hasta el 5 de octubre.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha puesto en valor que desde el año 2020 el presupuesto destinado a este tipo de acciones formativas se ha multiplicado por tres y un 54,3 por ciento más que el curso pasado.

Durante su intervención, Amador Pastor ha indicado que la reunión celebrada en el día de hoy en la provincia de Cuenca se va a llevar a cabo en el resto de las provincias de la región para mantener un contacto directo con quienes conocen de primera mano la realidad de las aulas y poder escuchar sus necesidades y compartir las principales líneas de trabajo de la Consejería para el curso escolar.

Asimismo, ha destacado que estos encuentros, que se desarrollan en todas las provincias, son también un espacio fundamental de coordinación y diálogo para seguir mejorando el funcionamiento del sistema educativo, resolver dudas y avanzar de manera conjunta en aquellos retos que afrontan los centros y ha puesto en valor los avances en el sistema educativos desde la llegada al Gobierno de Emiliano García-Page.

Cerca de 1,1 millones de euros para el apoyo a bibliotecas municipales en 275 municipios

El consejero ha anunciado también que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado hoy la resolución definitiva por la que se conceden ayudas a 275 entidades locales para el apoyo a bibliotecas públicas municipales de la Comunidad Autónoma destinando un presupuesto de cerca de 1,1 millón de euros.

Amador Pastor ha subrayado que esto forma parte de la apuesta por garantizar el acceso a la cultura y a la lectura con independencia del lugar en el que se viva, apoyando especialmente a las bibliotecas públicas municipales en los municipios más pequeños.

En este sentido, ha remarcado que el 50 por ciento de las entidades locales beneficiarias pertenecen a zonas de intensa o extrema despoblación y les permitirá actuar de manera integral sobre las necesidades de las bibliotecas municipales, contemplando cuatro modalidades destinadas a la contratación de personal bibliotecario, la adquisición de fondos bibliográficos, el desarrollo de actividades culturales y de animación a la lectura y la mejora del equipamiento.

Desde el año 2015 el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado casi 9,7 millones de euros a esta línea de ayudas que ha permitido mantener abiertas las bibliotecas y ofrecer una programación y unos servicios de calidad adaptados a las necesidades de sus usuarios.