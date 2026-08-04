El Gobierno regional destina más de 100.000 euros a facilitar la formación del personal de ocho ayuntamientos de Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha concedido 100.286,18 euros a ocho ayuntamientos de la provincia de Cuenca para financiar durante 2026 planes de formación dirigidos a sus empleados y empleadas municipales.

Así lo ha señalado el delegado provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Ramón Pérez Tornero, tras la publicación de la resolución de la Dirección General de la Función Pública correspondiente a la convocatoria de subvenciones enmarcada en el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, Afedap.

Los ayuntamientos beneficiarios son Almonacid del Marquesado, Mota del Cuervo, Paredes, Priego, Puebla de Almenara, Alcázar del Rey, Cuenca y Tarancón.

Pérez Tornero ha destacado que estas ayudas permiten a los ayuntamientos impulsar la formación continua de su personal, “algo especialmente importante para los municipios más pequeños, que cuentan con menos recursos económicos y técnicos para organizar por sí solos este tipo de actividades”.

“El objetivo es ayudar a las entidades locales a formar y actualizar a sus empleados municipales, evitando que el tamaño o la capacidad económica de un ayuntamiento limite el acceso de sus profesionales a una formación de calidad”, ha afirmado.

Los planes subvencionados tienen como finalidad mejorar los conocimientos y las competencias del personal de las administraciones locales, facilitar su adaptación a los cambios normativos, organizativos y tecnológicos y favorecer una gestión pública más ágil y eficaz.

El delegado provincial ha subrayado que “invertir en la formación de los empleados públicos repercute directamente en el funcionamiento de los ayuntamientos y en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía”.