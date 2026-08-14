El Gobierno regional destina 322.000 euros a apoyar las bibliotecas de 70 municipios de la provincia

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina este año cerca de 322.000 euros a apoyar las bibliotecas públicas municipales de 70 ayuntamientos de la provincia de Cuenca, dentro de la convocatoria de subvenciones para el año 2026 que se ha resuelto recientemente. Así lo ha destacado la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, durante una visita a Torrubia del Campo junto al alcalde, Pedro Romeral, en la que ha conocido la actividad de la biblioteca municipal, una de las beneficiarias de estas ayudas; y las mejoras realizadas por el Ayuntamiento en el parque infantil de la localidad con apoyo del Gobierno regional.

López ha señalado que Cuenca es la provincia de Castilla-La Mancha que recibe un mayor volumen de financiación en esta convocatoria y ha puesto el acento en su alcance territorial, pues de los 70 ayuntamientos beneficiarios, 45 tienen menos de 1.000 habitantes, lo que supone prácticamente dos de cada tres. “Estamos hablando de unas ayudas que llegan de manera muy especial al medio rural, con las que queremos contribuir a que las bibliotecas de nuestros pueblos puedan mantener personal, renovar sus fondos, mejorar sus instalaciones y ofrecer actividades, porque la cultura también es un servicio público que fija población y que tiene que llegar con independencia de dónde se viva”, ha afirmado.

Las ayudas se distribuyen en cuatro líneas. La destinada a contratación cuenta con 185.737 euros y llega a 68 ayuntamientos; la de adquisiciones bibliográficas suma 68.750 euros para 61 municipios; la destinada a actividades culturales alcanza los 39.011 euros y beneficia a 38 ayuntamientos; y la de equipamiento dispone de 28.281 euros para 36 localidades. La delegada ha destacado especialmente la línea destinada a actividades culturales, incorporada el pasado año, porque permite reforzar el papel dinamizador de las bibliotecas más allá del préstamo y la consulta.

López ha recordado además que estas subvenciones suponen un apoyo al esfuerzo económico que realizan los propios ayuntamientos para mantener sus servicios bibliotecarios. Durante la visita, Marian López ha conocido el funcionamiento de la Biblioteca Municipal de Torrubia del Campo, integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha y motor cultural y social de la localidad. La biblioteca cuenta con alrededor de 200 socios en un municipio de unos 300 habitantes y mantiene una programación estable durante todo el año, combinando los servicios habituales de préstamo y animación a la lectura con talleres, actividades infantiles y eventos de todo tipo.

Solo durante este año ha impulsado iniciativas como una cata de vinos, la cuarta edición del Día de los Pueblos o el Día de las Peñas. Este viernes organiza además en la VII Marcha Contra el Cáncer, una iniciativa con una importante implicación vecinal que cada año logra recaudar alrededor de 3.000 euros.

La delegada ha destacado especialmente el trabajo que realiza desde 1999 la bibliotecaria, Mari Carmen, cuya implicación, junto al respaldo del Ayuntamiento y la respuesta de los vecinos, ha permitido que la biblioteca amplíe su función hasta convertirse en un verdadero motor cultural del municipio. “Cuando una biblioteca tiene alrededor de 200 socios en un pueblo de unos 300 habitantes, los datos hablan por sí solos. Aquí hay muchos años de trabajo, compromiso y capacidad para implicar a todo un pueblo. El trabajo de Mari Carmen demuestra hasta dónde puede llegar una biblioteca cuando, además de acercar los libros, consigue generar cultura, convivencia y participación durante todo el año”, ha señalado López.

Para la delegada, este ejemplo “explica muy bien por qué es importante mantener una red bibliotecaria fuerte en el medio rural”, ya que estos centros desempeñan, en muchos pequeños municipios, una función esencial como espacios de lectura, formación, encuentro y actividad cultural. La provincia de Cuenca cuenta actualmente con 88 bibliotecas públicas y dos bibliobuses, que prestan servicio a una población cercana a los 187.000 habitantes. Los bibliobuses permiten, además, acercar los servicios bibliotecarios a 103 núcleos de población, reforzando la cobertura en las zonas rurales.

Durante su visita a Torrubia del Campo, la delegada de la Junta y el alcalde han recorrido también el parque infantil de la localidad, que ha sido acondicionado con una ayuda del Gobierno de Castilla-La Mancha. La actuación ha permitido transformar un espacio que anteriormente tenía el suelo de tierra, sustituyéndolo por hormigón impreso. Además, se ha dejado toda la superficie al mismo nivel, eliminando desniveles y mejorando de manera importante la accesibilidad. El Ayuntamiento había renovado ya el pasado año los columpios y tiene previsto continuar ahora la mejora del espacio con la sustitución de los bancos. Marian López ha señalado que actuaciones de este tipo “mejoran espacios que forman parte de la vida cotidiana de las familias y hacen nuestros pueblos más accesibles, cómodos y agradables”.