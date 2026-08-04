El Gobierno regional ha corregido más de 6.000 apoyos eléctricos para proteger a la avifauna en la provincia de Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha corregido ya más de 6.000 apoyos eléctricos peligrosos para la avifauna en la provincia de Cuenca y tiene programada la adaptación de otros 700 durante los próximos meses.

Así lo ha señalado el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, José Ignacio Benito, durante su visita a Villamayor de Santiago, donde la Junta ha finalizado la corrección de una línea eléctrica de titularidad municipal que abastece a la captación de agua potable de la localidad.

Benito, que ha estado acompañado por el alcalde, Jesús Fernández, ha explicado que la adaptación de los tendidos eléctricos constituye una de las principales líneas de trabajo del Gobierno regional para reducir la mortalidad no natural de especies protegidas, especialmente de grandes rapaces como el águila imperial ibérica, el águila perdicera o el milano real.

“Estamos actuando de manera prioritaria sobre aquellos apoyos que presentan una mayor peligrosidad, bien por su diseño o por su ubicación, y especialmente sobre aquellos en los que se han detectado episodios de mortalidad”, ha indicado.

Las líneas eléctricas pueden provocar la muerte de las aves por electrocución, cuando se posan sobre apoyos que permiten el contacto simultáneo con elementos en tensión, o por colisión, cuando chocan con los cables al no percibirlos con suficiente antelación.

Aunque desde 1999 la normativa de Castilla-La Mancha impide la instalación de nuevos apoyos que puedan representar un riesgo para la avifauna, todavía existen numerosos tendidos anteriores a esta regulación que requieren actuaciones de adaptación.

Más de 61.600 euros en Villamayor de Santiago

La actuación visitada en Villamayor de Santiago ha contado con una inversión de 61.646 euros, financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU.

Los trabajos han permitido adecuar un total de 23 apoyos eléctricos. En 21 de ellos ha sido necesario sustituir completamente los postes debido a su diseño y estado, lo que ha incrementado la envergadura de la intervención.

La línea discurre por una zona habitual de campeo de numerosas especies de rapaces y presenta unas características especialmente sensibles, al tratarse de un entorno mayoritariamente desarbolado en el que los postes eléctricos se convierten en los principales puntos de posada.

Con la finalización de los trabajos, el conjunto del tendido ha quedado adaptado y ha dejado de representar un riesgo de electrocución para la fauna.

Distintas vías para corregir los tendidos

El Gobierno regional desarrolla estas actuaciones mediante diferentes fórmulas: puede ejecutar directamente trabajos de corrección o conceder subvenciones dirigidas prioritariamente a entidades públicas y pequeños propietarios.

A ello se suman los acuerdos alcanzados con las compañías eléctricas para adaptar los apoyos que representan un mayor riesgo para las especies protegidas, así como los requerimientos que se trasladan a los titulares de las líneas cuando se detectan episodios de mortalidad.

Los agentes medioambientales desempeñan un papel esencial en este proceso mediante la revisión periódica de los tendidos, la detección de posibles incidentes y la identificación de los puntos más peligrosos. A partir de esa información, el personal técnico de la Delegación inicia los procedimientos necesarios para su corrección.

José Ignacio Benito ha destacado que los trabajos continúan “a buen ritmo y de manera constante” y ha confiado en que, gracias a la colaboración entre administraciones, empresas eléctricas y propietarios, “en pocos años la mortalidad de aves por apoyos eléctricos peligrosos sea un problema del pasado”.