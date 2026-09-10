El Gobierno regional abona más de dos millones de euros de la PAC a agricultores y ganaderos de la provincia de Cuenca

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa con el calendario previsto de pagos de la Política Agraria Común (PAC) correspondiente a la campaña 2025 y ha abonado en septiembre 2.079.161,61 euros en la provincia de Cuenca correspondientes a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, el pago redistributivo y la ayuda complementaria a jóvenes.

Así lo ha explicado el delegado provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Rodrigo Fernández, quien ha señalado que el principal volumen de este nuevo pago corresponde al incremento de alrededor del 4 por ciento de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS). En la provincia de Cuenca, este pago alcanza a 15.239 expedientes, con un importe de 2.014.795,38 euros.

Fernández ha explicado que este incremento procede de los remanentes existentes en las intervenciones de pagos directos que no se han consumido en su totalidad a nivel nacional y que se trasladan a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad. El pago incluye además expedientes de la campaña 2025 que tenían incidencias o que hasta ahora no habían percibido la totalidad o parte de los importes correspondientes.

A esta cantidad se suman 43.742,72 euros correspondientes al pago redistributivo para 204 expedientes de la provincia de Cuenca y 20.623,51 euros de la ayuda complementaria a jóvenes, correspondientes a siete expedientes.

El delegado provincial ha recordado que el pago redistributivo se abona en función de las hectáreas de la explotación y está orientado principalmente a pequeñas y medianas explotaciones, mientras que la ayuda complementaria a jóvenes forma parte del apoyo previsto por la PAC para favorecer la incorporación de jóvenes al sector agrario.

Rodrigo Fernández ha destacado que el Gobierno regional mantiene así el calendario previsto de pagos y ha recordado que durante todo el verano se ha trabajado para que, como en años anteriores, el anticipo de la campaña 2026 pueda comenzar a abonarse a partir del 16 de octubre.