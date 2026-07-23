El festival Caño’On celebra su 22ª edición

El festival Caño’On regresará los días 24 y 25 de julio con una programación que combina música en directo, circo, actividades familiares, mercado y gastronomía popular. La cita alcanza este año su vigesimosegunda edición y vuelve a estar organizada por la asociación juvenil Barrios de Luna con el apoyo del Ayuntamiento de Tarancón.

La programación comenzará el viernes 24 a las 20:30 horas en la entrada del Auditorio Municipal con la entrega del Premio Víctor Catalán Polo al grupo Zas!! Candil Folk, coincidiendo con su décimo aniversario. Después actuará la formación local El Sotanillo.

El sábado 25, las actividades comenzarán a las 13:00 horas con el espectáculo infantil “El Mundo Risueña” en el Mercado de las Artes Luisa Sigea. Por la tarde, el Parque Ferial acogerá el grueso de la programación, con una nueva ubicación para el escenario y un mercadillo ampliado.

El espectáculo de circo White Bottom abrirá la tarde a las 20:30 horas. Después actuarán Peña 400 KCC, Los Justicieros, La Fricativa Sonora y Los Musiqueros, que pondrán el cierre a una edición de acceso gratuito y pensada para públicos de todas las edades.