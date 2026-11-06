La Feria Internacional del Cómic convierte El Provencio en un universo de viñetas, vino y videojuegos

El Provencio celebra hasta el domingo la XVI Feria Internacional del Cómic, un proyecto que nació en 2011 con el objetivo de situar en el mapa cultural a un municipio de alrededor de 3.000 habitantes y que actualmente reúne cómic, gastronomía, vino, videojuegos y actividades familiares. Entre los invitados de esta edición aparecen el dibujante de Marvel Salva Espín, Juanra Hernández, Roberto García Peñuelas y Óscar Martínez, profesional que ha trabajado durante años para Disney. Para su director, José Manuel Triguero, una de las claves del crecimiento ha sido conseguir que los autores no sean únicamente invitados puntuales, sino que regresen edición tras edición y terminen formando parte de la propia comunidad de la feria.

Una de las principales novedades es la Wine Gaming Experience, que combinará vino, cómic, videojuegos y recreación escénica en una “taberna interdimensional”, junto a simuladores de Fórmula 1, MotoGP y experiencias de realidad aumentada. El evento ha ido evolucionando además hacia conceptos como GastroComics y se complementa con actividades deportivas y enoturísticas, buscando atraer perfiles muy diferentes. Incluso el cartel de este año juega con esa identidad local mediante los “Manchavengers” y el denominado Universo 16670, referencia directa al código postal de El Provencio.

La huella del cómic permanece durante todo el año. Triguero calcula que el municipio cuenta ya con cerca de 50 murales, además de un Museo del Cómic con piezas históricas que llegan hasta finales del siglo XIX, configurando lo que define como un auténtico museo al aire libre. Tras dieciséis ediciones, el siguiente objetivo está claro: conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento con el que la organización espera reforzar infraestructuras, promoción y capacidad de crecimiento.