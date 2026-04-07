Una exposición en Cuenca pone en valor la recuperación de fuentes tradicionales tras décadas de trabajo de Esparvel

Tres décadas de compromiso ambiental

La asociación ecologista Esparvel, con cerca de 30 años de trayectoria en Cuenca, ha inaugurado una exposición dedicada a la recuperación y puesta en valor de fuentes tradicionales. Durante el acto, el miembro de la entidad Miguel Ángel Guerra destacó el papel clave que ha tenido el agua en la actividad del colectivo desde sus inicios.

Recuperación y estudio del patrimonio hídrico

El trabajo de Esparvel se centra en dos líneas principales: la rehabilitación de fuentes respetando la tradición constructiva y un amplio trabajo de investigación. En este sentido, la asociación ha catalogado más de 12.000 fuentes en la provincia, además de haber restaurado más de 70 a lo largo de los años.

Una exposición con doble objetivo

La muestra busca, por un lado, reconocer el trabajo altruista de los socios de Esparvel y, por otro, reivindicar una forma de intervención respetuosa con la cultura tradicional, frente a modelos más agresivos basados en el uso del hormigón.

Accesibilidad y divulgación

Para acercar este patrimonio a la ciudadanía, la asociación ha impulsado la web Fuentes de Cuenca, donde ya se pueden consultar más de 1.500 fuentes de manera sencilla, con información accesible y galerías fotográficas. Además, la exposición contará con visitas guiadas en función de la disponibilidad de los voluntarios.

Apoyo institucional y valor cultural

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, subrayó el valor ambiental y patrimonial de estas fuentes, destacando su importancia no solo como recurso hídrico, sino también como elemento cultural y sentimental para los municipios de la provincia. Asimismo, recordó la inversión en políticas de agua, cercana a los 12 millones de euros desde 2020.

Un legado ligado al territorio

La exposición permanecerá abierta de lunes a viernes hasta el 28 de abril y pretende acercar a los visitantes a estos enclaves naturales, reflejo del ingenio y la tradición de los pueblos de Cuenca, así como concienciar sobre la necesidad de preservar este patrimonio.