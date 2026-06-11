VERANO JOVEN

Ya está abierto el periodo de inscripción para la Escuela de Verano del Centro Joven del Ayuntamiento de Cuenca

Está destinada a jóvenes de 12 a 16 años y se desarrollará durante el mes de julio, siendo una iniciativa “que funciona muy bien cada verano, pues estos jóvenes tienen un espacio en el que conviven y aprenden a la vez que disfrutan, además de que promovemos la conciliación familiar en la época estival”, según destaca el concejal de Juventud, Alberto Castellano

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

Escuela de Verano del Centro Joven del Ayuntamiento de Cuenca
Escuela de Verano del Centro Joven del Ayuntamiento de Cuenca | AYTO

El Ayuntamiento de Cuenca tiene abierto ya el periodo de inscripción para participar en la Escuela de Verano del Centro Joven, que está destinada a jóvenes de 12 a 16 años y que se desarrollará durante el mes de julio con actividades educativas y recreativas.

El concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Alberto Castellano Barragán, ha destacado que se trata de una iniciativa “que funciona muy bien cada verano, pues estos jóvenes tienen un espacio en el que conviven y aprenden a la vez que disfrutan, además de que promovemos la conciliación familiar en la época estival”.

Hay cuatro turnos disponibles, concretamente del 6 al 10 de julio, del 13 al 17, del 20 al 24 y del 27 al 31, y las inscripciones pueden hacerse de forma presencial en el Centro Joven (avda. Reyes Católicos, 35) o a través del e-mail juventud@cuenca.es.

El precio de la Escuela de Verano del Centro Joven, regulado por la correspondiente Ordenanza Municipal, es de 40 euros una semana, 60 euros dos semanas, 80 euros tres semanas y 100 euros cuatro semanas, existiendo un descuento del diez por ciento para el segundo miembro de la unidad familiar que asista.

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