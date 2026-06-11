Ya está abierto el periodo de inscripción para la Escuela de Verano del Centro Joven del Ayuntamiento de Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca tiene abierto ya el periodo de inscripción para participar en la Escuela de Verano del Centro Joven, que está destinada a jóvenes de 12 a 16 años y que se desarrollará durante el mes de julio con actividades educativas y recreativas.

El concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Alberto Castellano Barragán, ha destacado que se trata de una iniciativa “que funciona muy bien cada verano, pues estos jóvenes tienen un espacio en el que conviven y aprenden a la vez que disfrutan, además de que promovemos la conciliación familiar en la época estival”.

Hay cuatro turnos disponibles, concretamente del 6 al 10 de julio, del 13 al 17, del 20 al 24 y del 27 al 31, y las inscripciones pueden hacerse de forma presencial en el Centro Joven (avda. Reyes Católicos, 35) o a través del e-mail juventud@cuenca.es.

El precio de la Escuela de Verano del Centro Joven, regulado por la correspondiente Ordenanza Municipal, es de 40 euros una semana, 60 euros dos semanas, 80 euros tres semanas y 100 euros cuatro semanas, existiendo un descuento del diez por ciento para el segundo miembro de la unidad familiar que asista.