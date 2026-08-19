Dos heridos al caer un coche por un talud de cuatro metros en Priego

El accidente se produjo a las 20:57 horas en el aparcamiento de un supermercado de Priego. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, la persona que conducía el turismo dio marcha atrás por error, lo que provocó que el vehículo cayera por un desnivel de unos cuatro metros.

El aparcamiento se encuentra situado entre la carretera CM-2023 y el camino del Boleo, en el término municipal de Priego.

Como consecuencia del accidente resultaron heridos un joven de 17 años y una mujer de 58. El menor, que presentaba heridas de gravedad, fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Cuenca, mientras que la mujer fue evacuada en ambulancia. Los dos salieron por sus propios medios del coche.

Ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios de urgencias y en el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil.