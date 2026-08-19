SUCESO

Dos heridos al caer un coche por un talud de cuatro metros en Priego

Los heridos, un menor de 17 años resultó herido grave y una mujer de 58 sufrió heridas leves, fueron trasladados al Hospital Universitario de Cuenca

Onda Cero Cuenca

Priego |

(Foto de ARCHIVO) Hospital Universitario de Cuenca. REMITIDA / HANDOUT por JCCM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/01/1970
Trabajan para mejorar en el hospital de Cuenca la cobertura de Movistar, la única operadora que da servicio | Europa Press

El accidente se produjo a las 20:57 horas en el aparcamiento de un supermercado de Priego. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, la persona que conducía el turismo dio marcha atrás por error, lo que provocó que el vehículo cayera por un desnivel de unos cuatro metros.

El aparcamiento se encuentra situado entre la carretera CM-2023 y el camino del Boleo, en el término municipal de Priego.

Como consecuencia del accidente resultaron heridos un joven de 17 años y una mujer de 58. El menor, que presentaba heridas de gravedad, fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Cuenca, mientras que la mujer fue evacuada en ambulancia. Los dos salieron por sus propios medios del coche.

Ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios de urgencias y en el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil.

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