La Diputación pone en marcha por primera vez una línea de ayudas para apoyar la venta ambulante en los pueblos más pequeños

La Diputación de Cuenca ha puesto en marcha por primera vez en su historia una convocatoria específica de ayudas destinada a los profesionales y empresas del sector de la alimentación que realizan venta ambulante de productos cotidianos en los pequeños municipios de la provincia. Una nueva línea de subvenciones que nace este año 2026 con un presupuesto inicial de 50.000 euros y que permitirá sufragar los costes de las cuotas de autónomos abonadas durante 2025.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que esta convocatoria "es una novedad de este año y supone dar un paso más en las políticas que estamos impulsando para que vivir en un pueblo pequeño no signifique renunciar a servicios básicos". En este sentido, ha subrayado que "es la primera vez en la historia de la Diputación que ponemos en marcha una línea específica para apoyar a quienes recorren cada semana nuestros pueblos llevando alimentos y productos de primera necesidad allí donde ya no existe un comercio permanente".

Martínez Chana ha señalado que detrás de esta convocatoria hay "una decisión política muy clara: utilizar los recursos de la Diputación para atender las necesidades reales de nuestros pueblos y, especialmente, de los más pequeños". El presidente ha recordado que la venta ambulante de productos cotidianos cumple una función especialmente importante en una provincia extensa y con numerosos núcleos de población de pequeño tamaño, ya que la desaparición de estos servicios provoca desplazamientos y dificultades para las personas que viven en el medio rural. Precisamente, la convocatoria reconoce expresamente la función social del comercio ambulante y su contribución a la fijación de población en el medio rural.

"Estos profesionales no solamente están desarrollando una actividad económica; están prestando un servicio esencial a nuestros vecinos, especialmente a las personas mayores que viven en los pueblos más pequeños y que tienen mayores dificultades para desplazarse", ha afirmado Martínez Chana. Por ello, ha añadido que "queremos reconocer económicamente ese esfuerzo y ayudarles a mantener una actividad que es fundamental para garantizar la calidad de vida en nuestros municipios".

La convocatoria cuenta con una consignación inicial de 50.000 euros y cada beneficiario podrá recibir hasta 2.500 euros, sin que la subvención pueda superar el importe de las cuotas de autónomos efectivamente abonadas durante 2025.

El presidente provincial ha incidido en que esta nueva línea "forma parte de una manera de entender la lucha contra la despoblación que va mucho más allá de los grandes anuncios". A su juicio, "combatir la despoblación también es conseguir que una persona que vive en un núcleo de 30, 50 o 100 habitantes pueda comprar alimentos sin tener que recorrer decenas de kilómetros, y para conseguirlo necesitamos que haya profesionales dispuestos a seguir haciendo esas rutas".

En esta línea, Martínez Chana ha defendido que "las administraciones tenemos que estar al lado de quienes mantienen vivos nuestros pueblos con su trabajo diario". "Queremos que sepan que la Diputación reconoce su esfuerzo, porque cada furgoneta que llega a uno de nuestros pueblos con alimentos está ayudando también a que ese pueblo continúe siendo un lugar en el que se pueda vivir", ha añadido.

Prioridad para los núcleos más pequeños

Las bases establecen que podrán acceder a estas subvenciones trabajadores autónomos y personas jurídicas que cumplan los requisitos de la convocatoria y desarrollen venta itinerante de productos cotidianos de alimentación. Entre las condiciones se encuentra tener domicilio fiscal y social en la provincia de Cuenca y prestar de manera habitual el servicio de venta ambulante en, al menos, un núcleo de población de la provincia con menos de 500 habitantes.

La Diputación ha diseñado además los criterios de valoración para favorecer especialmente a quienes prestan servicio en las localidades más pequeñas y a aquellos profesionales que atienden un mayor número de pueblos y lo hacen con mayor frecuencia. Así, las rutas cuya media de población se sitúe entre 1 y 49 habitantes obtendrán la máxima puntuación en el criterio relativo al tamaño de los núcleos; también se tendrá en cuenta el número de localidades atendidas y los días a la semana en los que se presta el servicio.

Martínez Chana ha destacado que estos criterios "responden precisamente al objetivo que perseguimos, que es que las ayudas lleguen con especial intensidad a quienes hacen el esfuerzo de desplazarse hasta los pueblos donde mantener un comercio tradicional resulta más complicado". "Cuanto más pequeño es un pueblo, más importante resulta que estos servicios continúen llegando y ahí es donde la Diputación tiene que estar", ha remarcado.

La actividad subvencionable deberá realizarse mediante un vehículo asociado a la actividad empresarial y en localidades que no cuenten con establecimientos comerciales permanentes, quedando fuera de esta convocatoria los puestos fijos, mercadillos, festejos populares y puestos aislados.

Los interesados dispondrán de un plazo de 15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y deberán tramitar su solicitud electrónicamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Cuenca.