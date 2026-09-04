La Diputación y el Gobierno de España avanzan en la recuperación de nuevos espacios de Noheda con una inversión de más de 900.000 euros

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha visitado las obras que se están desarrollando en la villa romana de Noheda dentro del Programa del 2 % Cultural, una actuación financiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la institución provincial que cuenta con una inversión total de 901.535,62 euros.

Martínez Chana ha podido comprobar sobre el terreno la evolución de unos trabajos que alcanzaban una certificación de 134.242,99 euros, lo que supone aproximadamente el 15 por ciento de la inversión prevista. De esta cantidad, alrededor de 120.000 euros corresponden a las estructuras metálicas necesarias para la adecuación del espacio, entre las que se encuentran pasarelas, puertas y otros elementos vinculados a la intervención.

El proyecto está financiado en un 75 por ciento por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y en un 25 por ciento por la Diputación Provincial de Cuenca, dentro de la apuesta conjunta de ambas administraciones por la conservación, investigación y puesta en valor del patrimonio histórico.

El presidente provincial ha destacado que "Noheda es uno de los grandes recursos patrimoniales de la provincia de Cuenca y tenemos la responsabilidad de seguir investigándolo, conservarlo y hacerlo accesible

para que la sociedad pueda conocer toda su riqueza". En este sentido, ha subrayado que Noheda es el mejor ejemplo de lo que están siendo estos siete años de apoyo de la Diputación de Cuenca al patrimonio conquense donde en esta villa romana las excavaciones han cogido una auténtica velocidad de crucero con la inversión de más de tres millones de euros.

El presidente ha incidido en que el objetivo de la Diputación pasa por compatibilizar la investigación arqueológica y la conservación con la apertura progresiva de nuevos espacios al público. De hecho, el presidente ha señalado que esta apuesta decidida por Noheda no se va a quedar aquí y la Diputación de Cuenca ha solicitado al Gobierno de España otro proyecto incluido en el programa del 2% Cultural para realizar un centro de recepción de visitantes y mejorar los accesos a la Villa Romana.

Martínez Chana ha agradecido finalmente la implicación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través del Programa del 2 % Cultural y ha defendido la colaboración entre administraciones como "la mejor fórmula para acometer proyectos patrimoniales de esta envergadura y continuar avanzando en la recuperación integral de un enclave que ya es una referencia de la arqueología romana dentro y fuera de España".

Una de las principales actuaciones contempladas en el proyecto es la excavación, restauración y puesta en valor del gran edificio de planta cruciforme, una construcción de aproximadamente 900 metros cuadrados que constituye uno de los espacios más relevantes descubiertos durante las últimas campañas arqueológicas en la villa romana.

Este edificio presenta unos excepcionales niveles de conservación y su investigación permitirá profundizar en el conocimiento de la arquitectura

residencial de época bajoimperial. Martínez Chana ha señalado que "cada nueva intervención demuestra que Noheda todavía tiene mucho que aportar al conocimiento científico del mundo romano y que estamos ante un yacimiento con una capacidad extraordinaria para seguir ofreciendo nuevos descubrimientos".

La actuación contempla igualmente la intervención en las estancias situadas junto al acceso monumental al Triclinium, así como la recuperación de las dependencias localizadas al norte de la pars rustica. Estos trabajos permitirán avanzar en el conocimiento global del complejo arqueológico y ofrecer al visitante una visión cada vez más completa de las diferentes áreas que conformaban esta gran residencia romana.