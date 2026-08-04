La Diputación de Cuenca respalda las actividades de las AMPAS de la provincia con la concesión de ayudas para 2026

La Diputación de Cuenca ha publicado la propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) correspondiente al ejercicio 2026, una línea de ayudas impulsada por el Servicio de Cultura con el objetivo de respaldar la programación de actividades educativas, culturales y de convivencia que desarrollan estas entidades en los centros escolares de la provincia.

La convocatoria permitirá financiar decenas de proyectos promovidos por AMPAS de municipios de toda la provincia, que abarcan desde talleres educativos y actividades culturales hasta excursiones, programas de convivencia, iniciativas de refuerzo educativo y acciones dirigidas a favorecer la participación de las familias en la comunidad escolar.

La diputada de Cultura, Marian Martínez, ha señalado que "las asociaciones de madres y padres desempeñan un papel fundamental en la educación de nuestros niños y niñas, ya que complementan la labor de los centros educativos con actividades que fomentan la convivencia, los valores, la participación y el aprendizaje fuera del aula".

Martínez ha destacado que "desde la Diputación queremos seguir apoyando el enorme trabajo que realizan estas entidades, especialmente en el medio rural, donde muchas veces son un elemento dinamizador imprescindible para mantener una programación cultural y educativa estable a lo largo del año".

Asimismo, la responsable provincial ha subrayado que estas ayudas "permiten que las familias puedan acceder a actividades de calidad, favorecen la igualdad de oportunidades entre municipios y contribuyen a fortalecer la cohesión social de nuestros pueblos mediante proyectos que implican a toda la comunidad educativa".