La Diputación de Cuenca recepciona la mejora del polideportivo municipal de Ledaña con una inversión provincial de 47.000 euros

La Diputación de Cuenca ha destinado 47.000 euros a las obras de mejora del polideportivo municipal de Ledaña, una actuación que ha contado con una inversión total de 67.000 euros, financiada conjuntamente con el Ayuntamiento de la localidad, que ha aportado los 20.000 euros restantes. Los trabajos han permitido solucionar los principales problemas que presentaba esta infraestructura deportiva, especialmente los relacionados con el deterioro del pavimento y las filtraciones de agua procedentes de la cubierta.

La diputada de Servicios Sociales, Eva García, ha participado en la recepción de estos trabajos, junto a la alcaldesa y también diputada provincial, Clara Plaza; que se enmarcan en la convocatoria provincial de subvenciones para la mejora, reforma, adaptación y creación de instalaciones deportivas de uso y titularidad pública, así como para la adquisición de equipamiento deportivo.

García ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones para garantizar que los municipios de la provincia dispongan de instalaciones públicas adecuadas para la práctica deportiva, especialmente en el medio rural, donde estos espacios desempeñan también una importante función social y de convivencia.

En este sentido, la diputada ha señalado que "desde la Diputación de Cuenca seguimos trabajando para que vivir en un pueblo no suponga

tener menos oportunidades y para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de instalaciones deportivas modernas y adecuadas, independientemente del tamaño del municipio en el que residan".

La actuación ha consistido principalmente en la sustitución de los 1.170 metros cuadrados del pavimento de la pista polideportiva, que presentaba un importante deterioro como consecuencia del uso continuado y de las humedades provocadas por las filtraciones de agua. El suelo original se había instalado en 2006, año de construcción del edificio, y no había sido renovado desde entonces.

Los trabajos han incluido la retirada del antiguo pavimento y la colocación de un nuevo suelo deportivo sintético, elástico y adecuado para instalaciones polivalentes cubiertas. Asimismo, se ha realizado el marcaje de las pistas para la práctica de fútbol sala, balonmano, baloncesto y voleibol.

Por otro lado, se ha intervenido sobre 280 metros cuadrados de la cubierta mediante la sustitución de las placas traslúcidas deterioradas por nuevos elementos de policarbonato, debidamente instalados y sellados, con el objetivo de solucionar las filtraciones de agua que afectaban al interior del recinto.