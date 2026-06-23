La Diputación de Cuenca presenta la quinta edición de Actuamos en Patrimonio con Malú, Funambulista, Sexy Zebras o Henry Méndez

La Diputación de Cuenca ha presentado este lunes en los jardines de la institución provincial la quinta edición de Actuamos en Patrimonio, una iniciativa cultural que volverá a llevar durante los meses de verano la música y las artes escénicas a algunos de los enclaves patrimoniales más destacados de la provincia y a un total de 13 municipios conquenses. Esta edición comienza este próximo viernes 27 de junio con la actuación de Sole Jiménez en Noheda y finaliza el 29 de agosto con Henry Méndez en El Pedernoso; en este tiempo pasarán por la provincia artistas de la talla de Malú, Funambulista, Sexy Zebras, Hueco, Manu Tenorio o Celtas Cortos.

El acto de presentación, conducido por la periodista Carmen Acedo, ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, además de la actuación especial de Funambulista, uno de los artistas que forman parte de la programación de este año. En este acto también ha intervenido la diputada de Patrimonio y Turismo, Mayte Megía, junto con una amplia representación de diputados provinciales, la subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández; los concejales de Cuenca capital, Marta Tirado y Alberto Castellanos; y representantes de los empresarios, los cuerpos de seguridad del Estado del Gobierno regional o de los ayuntamientos que acogen actuaciones.

Durante su intervención, Martínez Chana ha puesto en valor la consolidación de un proyecto que alcanza ya su quinta edición convertido en una de las citas culturales más esperadas del calendario provincial.

El presidente ha señalado que “la mejor muestra del éxito de Actuamos en Patrimonio es la expectación que genera cada año cuando llega el mes de mayo y comienzan las preguntas sobre la programación. Esa ilusión es el resultado de mucho trabajo y del esfuerzo realizado por el área de Patrimonio y Turismo para convertir este proyecto en una referencia cultural dentro y fuera de nuestra provincia”.

El dirigente provincial ha señalado que esta quinta edición refrenda el compromiso de la Diputación de Cuenca con la difusión y puesta en valor del patrimonio, con la economía conquense, con el turismo y la hostelería conquense. “Esto ha sido una voluntad política del actual equipo de Gobierno de la institución provincial”, ha declarado Martínez Chana.

Martínez Chana ha defendido el papel de la cultura como motor de desarrollo territorial y ha recordado que este programa “ha demostrado año tras año que la cultura no es un lujo, sino una herramienta de desarrollo económico y social”.

El máximo responsable provincial ha destacado además que una de las señas de identidad de esta iniciativa es su capacidad para acercar propuestas culturales de primer nivel a localidades de toda la provincia. “Apostamos por una cultura que no se queda únicamente en los grandes focos, sino que llega donde más se necesita, a los pueblos y a la gente. Este año serán 13 municipios los que se beneficiarán directamente de una programación de calidad vinculada a nuestro patrimonio”, ha afirmado.

El presidente también ha subrayado la importancia de que los parques arqueológicos de Segóbriga, Noheda y Ercávica compartan por primera vez una programación cultural integrada bajo la gestión de la Diputación Provincial. Con respecto a la repercusión que tiene ha destacado que las visitas a los yacimientos han aumentado en 31.000 visitantes, es decir, un 12 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

El cantante de Funambulista, Diego Cantero, ha destacado que es todo un acierto hacer conciertos en lugares tan únicos como los yacimientos arqueológicos o las plazas de los pueblos porque son escenarios diferentes que también motivan a los artistas.

Veinte actuaciones bajo el lema ‘Dioses de la Tierra’

La edición de 2026 llega bajo el título ‘Dioses de la Tierra’, una propuesta artística que toma como inspiración los elementos naturales y la mitología para rendir homenaje al patrimonio y al paisaje conquense. La programación se articula en tres bloques temáticos: El Origen, El Flujo y El Equilibrio.

En total serán 20 actuaciones que recorrerán 13 municipios entre los meses de junio y agosto con artistas de primer nivel como Malú, Sole Giménez, Antonio José, Celtas Cortos, Seguridad Social, Funambulista, Kiko y Shara, Yerai Cortés, Merche, Manu Tenorio, Los Chunguitos, Huecco o Henry Méndez, además de la participación de diversas agrupaciones musicales de la provincia como las de Iniesta, Quintanar del Rey, Belmonte, Villamayor de Santiago y Sisante.

Las entradas para los conciertos podrán adquirirse a través de la página web oficial www.actuamosenpatrimonio.es, mientras que varias de las actuaciones programadas serán gratuitas hasta completar aforo.